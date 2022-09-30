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Верес и Рух сыграют в Ровно, Металлист принимает Шахтер. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 5-й тур
30.09.2022
13:00 "Верес" - "Рух"
17:00 "Металлист 1925" - "Колос"
01.10.2022
13:00 "Ингулец" - "Ворскла"
15:00 "Львов" - "Днепр-1"
17:00 "Металлист" - "Шахтер"
02.10.2022
13:00 "Минай" - "Динамо"
15:00 "Черноморец" - "Александрия"
17:00 "Заря" - "Кривбасс"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Колос
|4
|3
|1
|0
|5-1
|+4
|10
|2
|Шахтер
|4
|3
|1
|0
|4-1
|+3
|10
|3
|СК Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8-0
|+8
|9
|4
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10-8
|+2
|9
|5
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4-3
|+1
|9
|6
|Металлист
|4
|2
|1
|1
|6-4
|+2
|7
|7
|ФК Александрия
|4
|2
|1
|1
|5-5
|0
|7
|8
|Металлист 1925
|4
|1
|2
|1
|3-5
|-2
|5
|9
|ФК Львов
|4
|1
|1
|2
|3-4
|-1
|4
|10
|ФК Минай
|4
|1
|1
|2
|4-5
|-1
|4
|11
|Рух
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|12
|Динамо
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|13
|Ингулец
|4
|0
|2
|2
|4-6
|-2
|2
|14
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|-2
|2
|15
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|-3
|1
|16
|Ворскла
|4
|0
|1
|3
|4-8
|-4
|1
УПЛ. 6-й тур
07.10.2022
15:00 "Верес" - "Металлист"
17:00 "Колос" - "Ингулец"
08.10.2022
13:00 "Ворскла" – "Черноморец"
15:00 "Львов" - "Шахтер"
09.10.2022
13:00 "Днепр-1" - "Заря"
15:00 "Кривбасс" - "Минай"
17:00 "Динамо" - "Рух"
10.10.2022
17:00 "Александрия" - "Металлист 1925"
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