Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес, Заря и Александрия синхронно побеждают аутсайдеров. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 8-й тур
18.10.2022
13:00 "Львов" - "Верес" 1:3
15:00 "Черноморец" - "Заря" 0:4
15:00 "Александрия" - "Кривбасс" 2:0
19.10.2022
13:00 "Днепр-1" - "Ингулец"
13:00 "Ворскла" - "Рух"
15:00 "Металлист 1925" - "Минай"
17:00 "Шахтер" - "Колос"
20.10.2022
17:00 "Динамо" - "Металлист
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|6
|6
|0
|0
|17-2
|+15
|18
|2
|Шахтер
|6
|5
|1
|0
|13-3
|+10
|16
|3
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11-9
|+2
|14
|4
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12-13
|-1
|13
|5
|Заря
|7
|4
|1
|2
|16-13
|+3
|13
|6
|ФК Александрия
|6
|4
|1
|1
|9-6
|+3
|13
|7
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|+2
|11
|8
|Металлист 1925
|6
|2
|3
|1
|7-7
|0
|9
|9
|Динамо
|6
|3
|0
|3
|8-9
|-1
|9
|10
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9-12
|-3
|7
|11
|ФК Минай
|7
|1
|3
|3
|5-7
|-2
|6
|12
|ФК Львов
|7
|1
|2
|4
|6-12
|-6
|5
|13
|Рух
|7
|1
|1
|5
|8-14
|-6
|4
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|-3
|3
|15
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2-7
|-5
|3
|16
|Черноморец
|7
|0
|2
|5
|4-12
|-8
|2
Бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|6 (1)
|6
|1
|2
|Максим Прядун
|Металлист
|5
|7
|0.71
|3
|Таллес Бренер
|Рух
|5 (1)
|7
|0.71
|4
|Виталий Буяльский
|Динамо
|4
|6
|0.67
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|4
|6
|0.67
|6
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|3
|3
|1
|7
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|3
|6
|0.5
|8
|Денис Безбородько
|Колос / Заря
|3
|6
|0.5
|9
|Виталий Дахновский
|Верес
|3
|7
|0.43
|10
|Назарий Русин
|Заря
|3
|7
|0.43
Ассистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|5
|5
|1
|2
|Кристиан Даль
|Заря
|3
|6
|0.5
|3
|Сергей Булеца
|Заря
|3
|6
|0.5
УПЛ. 9-й тур
22.10.2022
13:00 "Минай" – "Шахтер"
15:00 "Александрия" – "Львов"
23.10.2022
13:00 "Верес" - "Заря"
13:00 "Металлист" – "Днепр-1"
15:00 "Рух" - "Металлист 1925"
17:00 "Динамо" - "Ворскла"
24.10.2022
13:00 "Кривбасс" - "Ингулец"
15:00 "Колос" - "Черноморец"
Популярное сейчас
- Генсек УАФ был задержан на границе Украины. Олег Протасов назвал это местью россиян
- Куртуа остался недоволен итогами голосования за Золотой мяч
- Место проведения матча Динамо – Металлист до сих пор не определено
- Один из голкиперов Динамо расторг контракт с клубом
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+