  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес, Заря и Александрия синхронно побеждают аутсайдеров. Таблица и результаты тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес, Заря и Александрия синхронно побеждают аутсайдеров. Таблица и результаты тура УПЛ

Премьер-лига
(35 голосов)

Результаты, таблица и расписание на ближайший тур

Верес, Заря и Александрия синхронно побеждают аутсайдеров. Таблица и результаты тура УПЛ

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.

УПЛ. 8-й тур

18.10.2022
13:00 "Львов" - "Верес" 1:3
15:00 "Черноморец" - "Заря" 0:4
15:00 "Александрия" - "Кривбасс" 2:0

19.10.2022
13:00 "Днепр-1" - "Ингулец"
13:00 "Ворскла" - "Рух"
15:00 "Металлист 1925" - "Минай"
17:00 "Шахтер" - "Колос"

20.10.2022
17:00 "Динамо" - "Металлист

# Команда И В Н П М РМ О
1 СК Днепр-1 6 6 0 0 17-2 +15 18
2 Шахтер 6 5 1 0 13-3 +10 16
3 Верес 8 4 2 2 11-9 +2 14
4 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13
5 Заря 7 4 1 2 16-13 +3 13
6 ФК Александрия 6 4 1 1 9-6 +3 13
7 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11
8 Металлист 1925 6 2 3 1 7-7 0 9
9 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9
10 Ворскла 7 2 1 4 9-12 -3 7
11 ФК Минай 7 1 3 3 5-7 -2 6
12 ФК Львов 7 1 2 4 6-12 -6 5
13 Рух 7 1 1 5 8-14 -6 4
14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3
15 Кривбасс 7 0 3 4 2-7 -5 3
16 Черноморец 7 0 2 5 4-12 -8 2

Бомбардиры

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Артем Довбик СК Днепр-1 6 (1) 6 1
2 Максим Прядун Металлист 5 7 0.71
3 Таллес Бренер Рух 5 (1) 7 0.71
4 Виталий Буяльский Динамо 4 6 0.67
5 Даниил Сикан Шахтер 4 6 0.67
6 Игорь Кирюханцев Заря 3 3 1
7 Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 3 6 0.5
8 Денис Безбородько Колос / Заря 3 6 0.5
9 Виталий Дахновский Верес 3 7 0.43
10 Назарий Русин Заря 3 7 0.43

Ассистенты

Футболист Команда Пасы Матчи Среднее
1 Михаил Мудрик Шахтер 5 5 1
2 Кристиан Даль Заря 3 6 0.5
3 Сергей Булеца Заря 3 6 0.5

УПЛ. 9-й тур

22.10.2022
13:00 "Минай" – "Шахтер"
15:00 "Александрия" – "Львов"

23.10.2022
13:00 "Верес" - "Заря"
13:00 "Металлист" – "Днепр-1"
15:00 "Рух" - "Металлист 1925"
17:00 "Динамо" - "Ворскла"

24.10.2022
13:00 "Кривбасс" - "Ингулец"
15:00 "Колос" - "Черноморец"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: турнирная таблица
Оцените этот материал:
(35 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (33)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
18.10.2022 в 18:17
ШАХТЁР выглядит в этом первенстве предпочтительнее своих соперников в борьбе за чемпионство. У команды есть стабильность результатов, а это говорит о многом. Конечно хочется чтобы конкуренцию горнякам составили днепряне, там ведь играют такие-же молодые парни как и в Донецке и от этого наш чемпионат только выиграет...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2022 в 18:09
Сьомий тур, а несподіванки не зникають....
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.10.2022 в 17:20
...не буду загадывать (бесполезно), но Шахтер с обновленным составом (...и тренером) пока смотрится мобильнее Динамо и с осторожностью можно даже добавить и вразумительнее. Что такое мобильность - скорость принятия решении в представленной на поле ситуации. Пока он и против Реала использовал эти возможности если не сбавит темпа ему все карты в руки. Днепр1 может, но пока это в теории, ...непредсказуемость, как и была, осталась его главной чертой. Кто выдержит темп с другими, тот и претендет на первое место. Главное условие трамвы и внутреннее состояние на каждый матч. Как говорят в Одессе - "имеем интерес", кто вытянет..., ну раз Динамо решило "сохранится" для "былых времен", ... - явное заблуждение. Именно в таких временных ситуациях проявляется закалка команды для борьбы в будущем. 2-я сторона медали темная для нас - финансы, которые являются двигателем в будущем команды..., да и в настоящем тоже...
Ответить
+1
0
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2022 в 22:36
Прядун - это Папен с Балашовки. Такой же быстрый, легкий, устремленный на чужие ворота. Если и дальше он так будет играть, то Петраков сам приедет на базу и откроет Прядуну ворота в сборную!
Ответить
0
-1
aleks68
17.10.2022 в 10:14
балабол.не надоело тявкать?
Ответить
0
-3
Serhio79 (Kyiv)
09.10.2022 в 21:01
Коли гра "Дніпро-1" - "Шахтар" - хто пам'ятає?
Ответить
0
-1
aleks68
17.10.2022 в 10:13
19 ноября
Ответить
0
0
avatar
Жажа the best (Харьков)
07.10.2022 в 22:10
Металлист на полных парах мчицца к бронзовым медалям. Золото и серебро к сожалению уже заняты. Днепр и Шахтер их хозяева!
Ответить
+3
-6
Alex-696 (Немирів)
08.10.2022 в 16:22
Ти вже бекав, що металіст буде першим до 1 жовтня))). Всі твої прогнози збуваються з точністю до навпаки))). І до гадалки не ходи)))
Ответить
+3
-2
vlotko (Броди)
08.10.2022 в 19:29
Грають тільки 5-6 тур, всього 30, а ви вже медалі роздаєте, прямо Жажа-Ванга.
Ответить
+3
-1
molot69 (Місто втрачених житт)
17.10.2022 в 09:28
ну ти і трєпло
Ответить
0
-2
alex.belogubko (одесса)
01.10.2022 в 21:38
сейчас основного лидера не будет --бардак одну игру выиграл другую проиграл или ничья и так все команды --ЧО должен быть на 14 у них минус 2 а Ингульца мину 3--завтра ждём победы ЧО
Ответить
+2
-2
avatar
Жажа the best (Харьков)
02.10.2022 в 00:26
Днепр безоговорочный лидер! Ты что в глаза долбиссся??
Ответить
+2
-4
alex.belogubko (одесса)
25.09.2022 в 21:37
ЧО-ГРИ надо выпускать молодёжь(кроме Штогрина)и легионеров и подыматься вверх а Гладкого -Краву-Бобко в аренду в Реал-Фарму пусть помогут одесситам --старые заслуги уже не тянут или вы собрались в 1 лигу-- бабки почти тежи и нагрузки меньше
Ответить
0
-2
balamyt (Boston)
15.10.2022 в 20:00
Так в ЧО уже был молодежный состав ДинамоК при Морозове..Сейчас при Григорчуке состав более пожилой и опытный ..,но результат тот же..ЗИРО...Где ваша молодеж любезный Белогубко
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.09.2022 в 21:54
Дніпро1 і Динамо зроблять результат групи ))
Ответить
0
-3
avatar
scorpius (Ck)
10.09.2022 в 19:49
ШД победил, теперь игра Колос - Металлист - матч тура, кто победит, тот до октября на 1 месте.
Ответить
+1
0
жажа_the_best (Харьков)
10.09.2022 в 22:31
Конечно Металлист! Какие еще сомнения!
Ответить
0
-8
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:38
Ну що, виграв? Хріновий з тебе прогнозист. Навіть до гадалки не ходи)))
+6
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2022 в 13:36
Динамо потрібен нормальный тренер не перспективу роботи 3-5 років.....
Ответить
+2
-6
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2022 в 03:14
Сходил к потомственной гадалке-предсказательницы в 63 поколении Айше, заплатил ей 100 баксов (а это деньги между прочим), и вот что она увидела в своем хрустальной шаре: Май 2023 года.1. Металлист2. Днепр-13. Заря4. ШахтерПо-моему не обманула, правда?
Ответить
0
-13
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
10.09.2022 в 09:23
Ответить
+4
0
Кокс11 (Харьков)
05.09.2022 в 20:06
Динамо и Ворскла основные претенденты на вылет :) :)
Ответить
+3
-7
филанкрот (donetsk)
11.09.2022 в 20:57
Динамо вже на 9 місці
Ответить
+3
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 20:50
Кривбасс единственная команда без голов. Позор. Да нет, не так.. П О З О Р ! Вот так. Гагарин, читай курва, читай.
Ответить
+3
-1
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:37
Це той, що дуже хотів матч Динамо проти Бенфіки на плюсах подивитись? Нехай, краще, переглядає в повторі на Сетанті голи Кривбаса в УПЛ)))
Ответить
+3
-1
avatar
Maldini (Киев)
02.09.2022 в 05:47
Чмпионат Украины"держался"на легионерах!Как только они уехали-кирдык чемпионату!Уровень команд 1 Лига!Когда смотришь чемпионаты Англии,Испании,Италии и т.д,то видишь в какой мы дыре!Однако,сейчас не до футбола-нужно думать,как спасать Украину!
Ответить
+6
-4
balamyt (Boston)
09.09.2022 в 19:30
А АПЛ , и др. ТОП чемпионатах все держится только на легионерах..Так что не нужно кривить душей...Да уровень УПЛ стал ниже ,но не все так безнадежно..Вот в Рух пишел бразилец Талис и положил Заре 3 мяча.. Нужно искать и подписывать легионеров..как Днепр1 ..Не все так безнадежно. даже с учетом войны.
Ответить
+3
-1
Федотов Артем (Харьков)
31.08.2022 в 12:45
Верес станет чемпионом
Ответить
+1
-6
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2022 в 16:50
Там Колос еще серьезный претендент
Ответить
+7
0
grassion (Харьков)
29.08.2022 в 18:20
По двум турам судить конечно рано, но вспоминаются( с улыбкой) слова Козловского Г.П. о том, что в УПЛ должно быть 10 команд..., что академия Руха входит в 10ку лучших.., что другие клубы тренеруются с курами (намек на Верес)... Но таблица говорит совершенно о другом
Ответить
+8
-3
avatar
scorpius (Ck)
29.08.2022 в 18:11
По обычаю первые 3-4 тура в турнирках всегда бардак творится, попозже устаканится
Ответить
+9
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.08.2022 в 18:01
От тобі й на)
Ответить
0
-3

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде