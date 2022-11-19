Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла уже шестая, Днепр-1 увеличивает преимущество над Шахтером. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига в разгаре. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ, 1-й тур
17.11.2022
13:00 "Ингулец" - "Динамо" 1:2
УПЛ, 14-й тур
18.11.2022
13:00 "Заря" - "Александрия" 4:1
19.11.2022
13:00 "Днепр-1" - "Шахтер" 2:1
14:00 "Колос" - "Ворскла" 1:2
20.11.2022
12:00 "Минай" - "Металлист"
14:00 "Кривбасс" - "Металлист 1925"
21.11.2022
12:00 "Ингулец" - "Львов"
14:00 "Верес" - "Динамо"
"Рух" - "Черноморец" - матч перенесен
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30-8
|+22
|35
|2
|Шахтер
|12
|8
|3
|1
|26-9
|+17
|27
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|+10
|26
|4
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-13
|+7
|23
|5
|ФК Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|+4
|23
|6
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16-17
|-1
|18
|7
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|-1
|17
|8
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11-16
|-5
|16
|9
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15-19
|-4
|15
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|-6
|14
|11
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|12
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8-13
|-5
|12
|13
|ФК Минай
|12
|2
|4
|6
|8-14
|-6
|10
|14
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|-9
|9
|15
|ФК Львов
|12
|2
|3
|7
|9-19
|-10
|9
|16
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10-18
|-8
|7
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|10 (2)
|13
|0.77
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|9
|12
|0.75
|3
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|11
|0.55
|4
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6 (1)
|11
|0.55
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|6 (1)
|12
|0.5
|6
|Таллес Бренер
|Рух
|6 (1)
|12
|0.5
|7
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|5
|12
|0.42
|8
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|5
|13
|0.38
|9
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|4
|9
|0.44
|10
|Ростислав Русин
|Металлист 1925
|4
|9
|0.44
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|11
|0.55
|2
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|10
|0.5
|3
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|5
|13
|0.38
|4
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|9
|0.44
|5
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|6
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|12
|0.33
УПЛ, 15 тур
23.11.2022
14:00 "Шахтер" - "Ворскла"
25.11.2022
13:00 "Черноморець" - "Металлист"
26.11.2022
13:00 "Ингулец" - "Верес"
14:00 "Динамо" - "Металлист 1925"
27.11.2022
13:00 "Львов" - "Колос"
14:00 "Заря" - "Минай"
28.11.2022
13:00 "Александрия" - "Рух"
14:00 "Кривбасс" - "Днепр-1"
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