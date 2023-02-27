Возвращение украинского чемпионата и дебют Ротаня в новой роли. Результаты и расписание матчей УПЛ

Украинский футбол возвращается после долгого перерыва. 27-го февраля стартует первый матч 2023-го года, в котором участие примут "Александрия" и "Металлист 1925". Данная встреча является перенесенным поединком шестого тура. Спустя сутки другой перенесенный матч проведут "Минай" и "Шахтер".

Что касается непосредственно игр второго круга, то официальный старт будет дан третьего марта, когда между собой сыграют "Кривбасс" и "Колос". Весь 16-й тур продлится с третьего по шестое марта.

УПЛ, 6-й тур

27.02.2023

13:00 "Александрия" - "Металлист 1925"

УПЛ, 9-й тур

28.02.2023

15:00 "Минай" - "Шахтер"

УПЛ, 16-й тур

03.03.2023

13:00 "Кривбасс" - "Колос"

04.03.2023

12:00 "Александрия" - "Днепр-1"

14:00 "Динамо" - "Ингулец"

14:00 "Верес" - "Черноморец"

05.03.2023

12:00 "Ворскла" - "Заря"

13:00 "Металлист" - "Рух"

14:00 "Металлист 1925" - "Шахтер"

06.03.2023

13:00 "Львов" - "Минай"

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 14 11 2 1 31-10 +21 35 0 2 Шахтер 13 9 3 1 29-11 +18 30 0 3 Динамо 15 9 3 3 24-13 +11 30 0 4 Заря 15 8 4 3 32-22 +10 28 0 5 ФК Александрия 13 7 3 3 23-19 +4 24 0 6 Колос 15 5 5 5 14-18 -4 20 0 7 Металлист 1925 14 4 6 4 13-17 -4 18 0 8 Кривбасс 15 5 3 7 11-16 -5 18 0 9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 -2 18 0 10 Верес 15 5 2 8 17-20 -3 17 0 11 Металлист 15 4 4 7 15-23 -8 16 0 12 Рух 14 3 5 6 17-22 -5 14 0 13 ФК Минай 14 3 5 6 10-15 -5 14 0 14 Ингулец 14 3 4 7 12-18 -6 13 0 15 Черноморец 15 2 5 8 10-20 -10 11 0 16 ФК Львов 14 2 3 9 9-21 -12 9 0

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