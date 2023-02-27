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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение украинского чемпионата и дебют Ротаня в новой роли. Результаты и расписание матчей УПЛ

Премьер-лига
(66 голосов)

Результаты, таблица и расписание на ближайший тур

Возвращение украинского чемпионата и дебют Ротаня в новой роли. Результаты и расписание матчей УПЛ

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский футбол возвращается после долгого перерыва. 27-го февраля стартует первый матч 2023-го года, в котором участие примут "Александрия" и "Металлист 1925". Данная встреча является перенесенным поединком шестого тура. Спустя сутки другой перенесенный матч проведут "Минай" и "Шахтер".

Что касается непосредственно игр второго круга, то официальный старт будет дан третьего марта, когда между собой сыграют "Кривбасс" и "Колос". Весь 16-й тур продлится с третьего по шестое марта.

УПЛ, 6-й тур

27.02.2023
13:00 "Александрия" - "Металлист 1925"

УПЛ, 9-й тур

28.02.2023
15:00 "Минай" - "Шахтер"

УПЛ, 16-й тур

03.03.2023
13:00 "Кривбасс" - "Колос"

04.03.2023
12:00 "Александрия" - "Днепр-1"
14:00 "Динамо" - "Ингулец"
14:00 "Верес" - "Черноморец"

05.03.2023
12:00 "Ворскла" - "Заря"
13:00 "Металлист" - "Рух"
14:00 "Металлист 1925" - "Шахтер"

06.03.2023
13:00 "Львов" - "Минай"

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 СК Днепр-1 14 11 2 1 31-10 +21 35 0
2 Шахтер 13 9 3 1 29-11 +18 30 0
3 Динамо 15 9 3 3 24-13 +11 30 0
4 Заря 15 8 4 3 32-22 +10 28 0
5 ФК Александрия 13 7 3 3 23-19 +4 24 0
6 Колос 15 5 5 5 14-18 -4 20 0
7 Металлист 1925 14 4 6 4 13-17 -4 18 0
8 Кривбасс 15 5 3 7 11-16 -5 18 0
9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 -2 18 0
10 Верес 15 5 2 8 17-20 -3 17 0
11 Металлист 15 4 4 7 15-23 -8 16 0
12 Рух 14 3 5 6 17-22 -5 14 0
13 ФК Минай 14 3 5 6 10-15 -5 14 0
14 Ингулец 14 3 4 7 12-18 -6 13 0
15 Черноморец 15 2 5 8 10-20 -10 11 0
16 ФК Львов 14 2 3 9 9-21 -12 9 0

Лучшие бомбардиры

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Артем Довбик СК Днепр-1 11 (3) 15 0.73
2 Виталий Буяльский Динамо 10 15 0.67
3 Михаил Мудрик Шахтер 7 (2) 12 0.58
4 Даниил Сикан Шахтер 6 (1) 13 0.46
5 Виктор Цыганков Динамо 6 (2) 13 0.46
6 Максим Прядун Металлист 6 14 0.43
7 Таллес Бренер Рух 6 (1) 14 0.43
8 Игорь Кирюханцев Заря 5 11 0.45
9 Владислав Ванат Динамо 5 (1) 13 0.38
10 Андрей Цуриков ФК Александрия 5 14 0.36

Лучшие асистенты

Футболист Команда Пасы Матчи Среднее
1 Михаил Мудрик Шахтер 6 12 0.5
2 Виктор Цыганков Динамо 5 13 0.38
3 Александр Пихалёнок СК Днепр-1 5 15 0.33
4 Янис Амаш СК Днепр-1 4 9 0.44
5 Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 4 12 0.33
6 Сергей Булеца Заря 4 14 0.29
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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (57)
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scorpius (Ck)
01.12.2022 в 17:53
Спасибо, не интересуюсь. Антидроновые ружья не продаёте?
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.12.2022 в 21:58
7 команд за період 30.11 - 7.12.2022 зіграли або зіграють деякі пропущені ігри. Але чому Шахтар не захотів такі матчі грати? Весною ШД будуть грати в єврокубках, плюс не зіграні матчі 2022 року УПЛ. Знову будуть робити переноси матчів? Дивно...
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
01.12.2022 в 23:27
Куди переносити, на наступний чемпіонат?
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
01.12.2022 в 17:27
Делить 2-ю строчку? Кто-то - второй, кто-то - третий, для этого есть дополнительные показатели.
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.11.2022 в 17:15
Пора відпочивати! Світла немає(
Ответить
+1
-2
sidor3 (Киев)
26.11.2022 в 16:56
Я сегодня вспомнил приезд Лобановского в Динамо после Эмират. Первая тренировка была у компьютера. Он определял экю каждого игрока. самое ужасное было у Леоненко. У его котов выше и пол команды ушло. А потом успех через год. Что можно сделать с Бесединым Шепелевым Поповым Караваевым Кулачем Бойко Гармашем Андриевским Кабаевым и др. Ненужно проверять Игоречка Суркиса там супер минус все в Казино и картах. И уважаемому Луческу с твоим возрастом ты ничего не сделаешь с татуированными дыбилами. Брось это благодаря тебе мертвое Динамо два года существовало финансово. поживи для себя последние годы жизни. А новое Динамо может возродится когда не будет Суркисов и кучи ненужных работников клуба
Ответить
+4
-4
kanoist (мариуполь)
19.11.2022 в 16:38
Чё то сообщения не уходят...
Ответить
0
-1
kanoist (мариуполь)
19.11.2022 в 16:35
Ответить
0
-1
kanoist (мариуполь)
19.11.2022 в 16:34
Ответить
0
-1
vladimir3354 (Мукачево)
17.11.2022 в 15:29
А пупок у динамо не розвяжеться
Ответить
+3
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.10.2022 в 17:10
Товарищи ! Поздравим наших (уже не) молодоженов Барселиниуcа (землянина) и его жену шарлотку с 4-й годовщиной бракосочетания ! Надеемся в нашей фауне оленей прибавится !
Ответить
+3
-7
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
24.10.2022 в 19:32
Ох уж этот ЧЕРНОМОРЕЦ????? Сплошные вопросы???? ЖЕСТЬ!
Ответить
0
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.10.2022 в 18:10
Урааа!!! Первая победа Кривбасса!
Ответить
+2
-7
Caballero (DC)
23.10.2022 в 19:44
Пожалуйста, убейте русских шпионов суркисов.
Ответить
+3
-6
avatar
Барселиниуc (землянин)
23.10.2022 в 23:14
гусских шпионов сугкисов?
Ответить
+2
-9
Весела Дача (Кривий Ріг)
24.10.2022 в 21:16
Протасов, ты?
Ответить
+3
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:08
Пішов лісом протасов, збирай гриби.... Відсосиновики...
Ответить
+3
-5
aleks68
29.10.2022 в 16:02
ты уже насосался их дальше некуда.и не только грибов.почаще полощи рот е....е дырявое ЧМО
+1
-8
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.10.2022 в 17:03
синюшне чмо проспись....
+4
-5
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
18.10.2022 в 18:17
ШАХТЁР выглядит в этом первенстве предпочтительнее своих соперников в борьбе за чемпионство. У команды есть стабильность результатов, а это говорит о многом. Конечно хочется чтобы конкуренцию горнякам составили днепряне, там ведь играют такие-же молодые парни как и в Донецке и от этого наш чемпионат только выиграет...
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+7
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2022 в 18:09
Сьомий тур, а несподіванки не зникають....
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+2
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.10.2022 в 17:20
...не буду загадывать (бесполезно), но Шахтер с обновленным составом (...и тренером) пока смотрится мобильнее Динамо и с осторожностью можно даже добавить и вразумительнее. Что такое мобильность - скорость принятия решении в представленной на поле ситуации. Пока он и против Реала использовал эти возможности если не сбавит темпа ему все карты в руки. Днепр1 может, но пока это в теории, ...непредсказуемость, как и была, осталась его главной чертой. Кто выдержит темп с другими, тот и претендет на первое место. Главное условие трамвы и внутреннее состояние на каждый матч. Как говорят в Одессе - "имеем интерес", кто вытянет..., ну раз Динамо решило "сохранится" для "былых времен", ... - явное заблуждение. Именно в таких временных ситуациях проявляется закалка команды для борьбы в будущем. 2-я сторона медали темная для нас - финансы, которые являются двигателем в будущем команды..., да и в настоящем тоже...
Ответить
+6
-3
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2022 в 22:36
Прядун - это Папен с Балашовки. Такой же быстрый, легкий, устремленный на чужие ворота. Если и дальше он так будет играть, то Петраков сам приедет на базу и откроет Прядуну ворота в сборную!
Ответить
+2
-7
aleks68
17.10.2022 в 10:14
балабол.не надоело тявкать?
Ответить
+3
-6
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:09
Хрон, дай школяру вигавкатись... В житті згодиться !
+1
-4
Serhio79 (Kyiv)
09.10.2022 в 21:01
Коли гра "Дніпро-1" - "Шахтар" - хто пам'ятає?
Ответить
+3
-3
aleks68
17.10.2022 в 10:13
19 ноября
Ответить
+1
-3
avatar
Жажа the best (Харьков)
07.10.2022 в 22:10
Металлист на полных парах мчицца к бронзовым медалям. Золото и серебро к сожалению уже заняты. Днепр и Шахтер их хозяева!
Ответить
+6
-12
Alex-696 (Немирів)
08.10.2022 в 16:22
Ти вже бекав, що металіст буде першим до 1 жовтня))). Всі твої прогнози збуваються з точністю до навпаки))). І до гадалки не ходи)))
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+8
-3
vlotko (Броди)
08.10.2022 в 19:29
Грають тільки 5-6 тур, всього 30, а ви вже медалі роздаєте, прямо Жажа-Ванга.
Ответить
+6
-1
molot69 (Місто втрачених житт)
17.10.2022 в 09:28
ну ти і трєпло
Ответить
+3
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:10
це школяр з Зачепіловки...
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
01.10.2022 в 21:38
сейчас основного лидера не будет --бардак одну игру выиграл другую проиграл или ничья и так все команды --ЧО должен быть на 14 у них минус 2 а Ингульца мину 3--завтра ждём победы ЧО
Ответить
+3
-2
avatar
Жажа the best (Харьков)
02.10.2022 в 00:26
Днепр безоговорочный лидер! Ты что в глаза долбиссся??
Ответить
+3
-8
alex.belogubko (одесса)
25.09.2022 в 21:37
ЧО-ГРИ надо выпускать молодёжь(кроме Штогрина)и легионеров и подыматься вверх а Гладкого -Краву-Бобко в аренду в Реал-Фарму пусть помогут одесситам --старые заслуги уже не тянут или вы собрались в 1 лигу-- бабки почти тежи и нагрузки меньше
Ответить
0
-3
balamyt (Boston)
15.10.2022 в 20:00
Так в ЧО уже был молодежный состав ДинамоК при Морозове..Сейчас при Григорчуке состав более пожилой и опытный ..,но результат тот же..ЗИРО...Где ваша молодеж любезный Белогубко
Ответить
+4
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:12
Ротаня в тренери ЧОРНОЖОПЦЯ !
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.09.2022 в 21:54
Дніпро1 і Динамо зроблять результат групи ))
Ответить
+3
-6
avatar
scorpius (Ck)
10.09.2022 в 19:49
ШД победил, теперь игра Колос - Металлист - матч тура, кто победит, тот до октября на 1 месте.
Ответить
+1
-1
жажа_the_best (Харьков)
10.09.2022 в 22:31
Конечно Металлист! Какие еще сомнения!
Ответить
+1
-11
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:38
Ну що, виграв? Хріновий з тебе прогнозист. Навіть до гадалки не ходи)))
+8
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2022 в 13:36
Динамо потрібен нормальный тренер не перспективу роботи 3-5 років.....
Ответить
+2
-8
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2022 в 03:14
Сходил к потомственной гадалке-предсказательницы в 63 поколении Айше, заплатил ей 100 баксов (а это деньги между прочим), и вот что она увидела в своем хрустальной шаре: Май 2023 года.1. Металлист2. Днепр-13. Заря4. ШахтерПо-моему не обманула, правда?
Ответить
0
-17
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
10.09.2022 в 09:23
Ответить
+6
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 22:14
Це ти школяр на шкільних обідах з"економив, чи дядя-педофіл якийсь тебе до себе заманив ?
Ответить
+2
-1
Кокс11 (Харьков)
05.09.2022 в 20:06
Динамо и Ворскла основные претенденты на вылет :) :)
Ответить
+3
-9
филанкрот (donetsk)
11.09.2022 в 20:57
Динамо вже на 9 місці
Ответить
+4
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 20:50
Кривбасс единственная команда без голов. Позор. Да нет, не так.. П О З О Р ! Вот так. Гагарин, читай курва, читай.
Ответить
+5
-3
Alex-696 (Немирів)
11.09.2022 в 19:37
Це той, що дуже хотів матч Динамо проти Бенфіки на плюсах подивитись? Нехай, краще, переглядає в повторі на Сетанті голи Кривбаса в УПЛ)))
Ответить
+5
-2
avatar
Maldini (Киев)
02.09.2022 в 05:47
Чмпионат Украины"держался"на легионерах!Как только они уехали-кирдык чемпионату!Уровень команд 1 Лига!Когда смотришь чемпионаты Англии,Испании,Италии и т.д,то видишь в какой мы дыре!Однако,сейчас не до футбола-нужно думать,как спасать Украину!
Ответить
+6
-7
balamyt (Boston)
09.09.2022 в 19:30
А АПЛ , и др. ТОП чемпионатах все держится только на легионерах..Так что не нужно кривить душей...Да уровень УПЛ стал ниже ,но не все так безнадежно..Вот в Рух пишел бразилец Талис и положил Заре 3 мяча.. Нужно искать и подписывать легионеров..как Днепр1 ..Не все так безнадежно. даже с учетом войны.
Ответить
+5
-1
Федотов Артем (Харьков)
31.08.2022 в 12:45
Верес станет чемпионом
Ответить
+2
-8
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2022 в 16:50
Там Колос еще серьезный претендент
Ответить
+7
-1
Volder (Ков)
24.10.2022 в 18:22
Ага металист ярославского будет чемпионом, они же там грозились в прошлом году всех порвать, а рваться пока что только ихняя пятая точка
Ответить
+1
-2
grassion (Харьков)
29.08.2022 в 18:20
По двум турам судить конечно рано, но вспоминаются( с улыбкой) слова Козловского Г.П. о том, что в УПЛ должно быть 10 команд..., что академия Руха входит в 10ку лучших.., что другие клубы тренеруются с курами (намек на Верес)... Но таблица говорит совершенно о другом
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+8
-3
avatar
scorpius (Ck)
29.08.2022 в 18:11
По обычаю первые 3-4 тура в турнирках всегда бардак творится, попозже устаканится
Ответить
+9
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.08.2022 в 18:01
От тобі й на)
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0
-3

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