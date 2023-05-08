Заря и Динамо сокращают расстояние до Шахтера. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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Текущий тур

УПЛ, 25-й тур

07.05.2023

13:00 "Черноморец" – "Днепр-1" 1:2

13:00 "Металлист" – "Львов" 1:0

15:00 "Александрия" – "Шахтер" 1:1

08.05.2023

13:00 "Кривбасс" – "Динамо" 0:1

14:00 "Минай" - "Ворскла" 2:0

15:00 "Рух" - "Ингулец" 3:0

15:00 "Верес" - "Колос" 0:1

17:00 "Заря" - "Металлист 1925" 3:0

УПЛ, 1-й тур

11.05.2023

13:00 "Дніпро-1" - "Олександрія"

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 25 18 6 1 58-18 +40 60 2 СК Днепр-1 24 18 3 3 55-20 +35 57 3 Заря 25 17 4 4 52-28 +24 55 4 Динамо 25 15 5 5 37-20 +17 50 5 ФК Александрия 24 9 11 4 36-29 +7 38 6 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 7 Кривбасс 25 9 5 11 21-28 -7 32 8 Ворскла 25 8 6 11 29-35 -6 30 9 Металлист 1925 25 5 12 8 20-38 -18 27 10 Ингулец 25 7 6 12 20-29 -9 27 11 Черноморец 25 6 8 11 27-34 -7 26 12 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 13 Верес 25 6 6 13 30-38 -8 24 14 Рух 25 5 9 11 26-35 -9 24 15 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Следующие матчи

УПЛ, 25-й тур

13.05.2023

14:00 "Динамо" - "Черноморец"

17:00 "Ингулец" - "Шахтер"

14.05.2023

13:00 "Металлист" - "Заря"

13:00 "Львов" - "Ворскла"

14:00 "Верес" - "Металлист 1925"

15:00 "Кривбасс" - "Рух"