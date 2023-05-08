Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря и Динамо сокращают расстояние до Шахтера. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
fcdynamo.com
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
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Текущий тур
УПЛ, 25-й тур
07.05.2023
13:00 "Черноморец" – "Днепр-1" 1:2
13:00 "Металлист" – "Львов" 1:0
15:00 "Александрия" – "Шахтер" 1:1
08.05.2023
13:00 "Кривбасс" – "Динамо" 0:1
14:00 "Минай" - "Ворскла" 2:0
15:00 "Рух" - "Ингулец" 3:0
15:00 "Верес" - "Колос" 0:1
17:00 "Заря" - "Металлист 1925" 3:0
УПЛ, 1-й тур
11.05.2023
13:00 "Дніпро-1" - "Олександрія"
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|25
|18
|6
|1
|58-18
|+40
|60
|2
|СК Днепр-1
|24
|18
|3
|3
|55-20
|+35
|57
|3
|Заря
|25
|17
|4
|4
|52-28
|+24
|55
|4
|Динамо
|25
|15
|5
|5
|37-20
|+17
|50
|5
|ФК Александрия
|24
|9
|11
|4
|36-29
|+7
|38
|6
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|-6
|33
|7
|Кривбасс
|25
|9
|5
|11
|21-28
|-7
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|29-35
|-6
|30
|9
|Металлист 1925
|25
|5
|12
|8
|20-38
|-18
|27
|10
|Ингулец
|25
|7
|6
|12
|20-29
|-9
|27
|11
|Черноморец
|25
|6
|8
|11
|27-34
|-7
|26
|12
|ФК Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|-9
|26
|13
|Верес
|25
|6
|6
|13
|30-38
|-8
|24
|14
|Рух
|25
|5
|9
|11
|26-35
|-9
|24
|15
|Металлист
|25
|5
|7
|13
|26-44
|-18
|22
|16
|ФК Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|-26
|13
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|21 (7)
|25
|0.84
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|11
|22
|0.5
|3
|Таулян Сулейманов
|Ворскла
|11 (4)
|24
|0.46
|4
|Владислав Ванат
|Динамо
|10 (1)
|23
|0.43
|5
|Максим Прядун
|Металлист
|9
|24
|0.38
|6
|Назарий Русин
|Заря
|9
|25
|0.36
|7
|Даниил Алефиренко
|Черноморец / Заря
|8
|14
|0.57
|8
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|22
|0.36
|9
|Павел Ориховский
|Колос
|8 (4)
|24
|0.33
|10
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
Лучшие ассистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|8
|25
|0.32
|2
|Сергей Булеца
|Заря
|7
|23
|0.3
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7
|25
|0.28
|4
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|5
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|6
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|5
|25
|0.2
Следующие матчи
УПЛ, 25-й тур
13.05.2023
14:00 "Динамо" - "Черноморец"
17:00 "Ингулец" - "Шахтер"
14.05.2023
13:00 "Металлист" - "Заря"
13:00 "Львов" - "Ворскла"
14:00 "Верес" - "Металлист 1925"
15:00 "Кривбасс" - "Рух"
15.05.2023
13:00 "Минай" - "Днепр-1"
15:00 "Колос" - "Александрия"
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