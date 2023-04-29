Заря продолжает погоню за Днепром-1, Кривбасс все ближе к еврокубкам. Результаты и расписание матчей УПЛ

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.

Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.

При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.

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Текущий тур

УПЛ, 23-й тур

28.04.2023

13:00 "Металлист" - "Динамо" 1:3

13:00 "Верес" - "Львов" 3:2

15:00 "Колос" - "Шахтер" 1:3

29.04.2023

13:00 "Заря" - "Черноморец" 3:1

13:00 "Минай" - "Металлист 1925" 1:1

14:00 "Ингулец" - "Днепр-1" 0:2

15:00 "Рух" - "Ворскла" 1:1

15:00 "Кривбасс" - "Александрия" 2:1

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 23 17 5 1 56-17 +39 56 0 2 СК Днепр-1 22 16 3 3 48-19 +29 51 0 3 Заря 23 15 4 4 48-28 +20 49 0 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 +15 44 0 5 ФК Александрия 22 8 10 4 34-28 +6 34 0 6 Кривбасс 23 9 4 10 21-27 -6 31 0 7 Ворскла 23 8 6 9 28-31 -3 30 0 8 Колос 23 8 6 9 20-24 -4 30 0 9 Металлист 1925 23 5 11 7 20-35 -15 26 0 10 Ингулец 23 7 5 11 20-26 -6 26 0 11 Верес 23 6 6 11 30-36 -6 24 0 12 Черноморец 23 5 8 10 23-32 -9 23 0 13 ФК Минай 23 5 8 10 17-27 -10 23 0 14 Рух 23 4 8 11 23-35 -12 20 0 15 Металлист 23 4 7 12 25-39 -14 19 0 16 ФК Львов 23 3 4 16 18-42 -24 13 0

Лучшие бомбардиры

Лучшие асистенты

Следующие матчи

УПЛ, 24-й тур

03.05.2023

13:00 "Днепр-1" - "Металлист"

13:00 "Шахтер" - "Минай"

14:00 "Львов" - "Александрия"

15:00 "Заря" - "Верес"

15:00 "Черноморец" - "Колос"