Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря продолжает погоню за Днепром-1, Кривбасс все ближе к еврокубкам. Результаты и расписание матчей УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги участвуют 16 команд. Чемпион Украины попадает в раунд плей-офф Лиги чемпионов, вице'чемпион сыграет во втором квалификационном этапе ЛЧ. Третье место чемпионата получает путевку в Лигу Европы, а четвертое и пятое – в Лигу конференций.
Команды, которые финишируют на двух последних ступенях, вылетают в Первую лигу.
При одинаковом количестве очков высшее место получает команда с преимуществом в личных встречах между этими командами. При равенстве этого показателя выше будет команда с лучшей разницей мячей, а также общим количеством забитых голов.
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Текущий тур
УПЛ, 23-й тур
28.04.2023
13:00 "Металлист" - "Динамо" 1:3
13:00 "Верес" - "Львов" 3:2
15:00 "Колос" - "Шахтер" 1:3
29.04.2023
13:00 "Заря" - "Черноморец" 3:1
13:00 "Минай" - "Металлист 1925" 1:1
14:00 "Ингулец" - "Днепр-1" 0:2
15:00 "Рух" - "Ворскла" 1:1
15:00 "Кривбасс" - "Александрия" 2:1
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|23
|17
|5
|1
|56-17
|+39
|56
|0
|2
|СК Днепр-1
|22
|16
|3
|3
|48-19
|+29
|51
|0
|3
|Заря
|23
|15
|4
|4
|48-28
|+20
|49
|0
|4
|Динамо
|23
|13
|5
|5
|34-19
|+15
|44
|0
|5
|ФК Александрия
|22
|8
|10
|4
|34-28
|+6
|34
|0
|6
|Кривбасс
|23
|9
|4
|10
|21-27
|-6
|31
|0
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|28-31
|-3
|30
|0
|8
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|-4
|30
|0
|9
|Металлист 1925
|23
|5
|11
|7
|20-35
|-15
|26
|0
|10
|Ингулец
|23
|7
|5
|11
|20-26
|-6
|26
|0
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|-6
|24
|0
|12
|Черноморец
|23
|5
|8
|10
|23-32
|-9
|23
|0
|13
|ФК Минай
|23
|5
|8
|10
|17-27
|-10
|23
|0
|14
|Рух
|23
|4
|8
|11
|23-35
|-12
|20
|0
|15
|Металлист
|23
|4
|7
|12
|25-39
|-14
|19
|0
|16
|ФК Львов
|23
|3
|4
|16
|18-42
|-24
|13
|0
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|20 (7)
|23
|0.87
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|11
|20
|0.55
|3
|Таулян Сулейманов
|Ворскла
|11 (4)
|22
|0.5
|4
|Владислав Ванат
|Динамо
|9 (1)
|21
|0.43
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|8 (1)
|21
|0.38
|6
|Максим Прядун
|Металлист
|8
|22
|0.36
|7
|Павел Ориховский
|Колос
|8 (4)
|22
|0.36
|8
|Назарий Русин
|Заря
|8
|23
|0.35
|9
|Даниил Алефиренко
|Черноморец / Заря
|7
|12
|0.58
|10
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|8
|23
|0.35
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7
|23
|0.3
|3
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|4
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|13
|0.38
|5
|Сергей Булеца
|Заря
|5
|21
|0.24
|6
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|7
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|19
|0.21
|8
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|19
|0.21
|9
|Владислав Клименко
|Ингулец
|4
|21
|0.19
|10
|Никита Татарков
|Кривбасс
|4
|21
|0.19
|11
|Денис Олейник
|Ворскла
|4
|21
|0.19
|12
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4
|22
|0.18
Следующие матчи
УПЛ, 24-й тур
03.05.2023
13:00 "Днепр-1" - "Металлист"
13:00 "Шахтер" - "Минай"
14:00 "Львов" - "Александрия"
15:00 "Заря" - "Верес"
15:00 "Черноморец" - "Колос"
04.05.2023
13:00 "Металлист 1925" - "Рух"
13:00 "Ингулец" - "Кривбасс"
15:00 "Ворскла" - "Динамо"
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