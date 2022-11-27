Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря снова третья, но не отрывается от Динамо, Львов на дне. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Украинская Премьер-лига в разгаре. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ, 15-й тур
23.11.2022
16:00 "Шахтер" - "Ворскла" 3:2
25.11.2022
13:00 "Черноморец" – "Металлист" 0:0
26.11.2022
13:00 "Ингулец" - "Верес" 1:0
14:00 "Динамо" - "Металлист 1925" 0:0
27.11.2022
13:00 "Львов" - "Колос" 0:1
14:00 "Заря" - "Минай" 1:1
28.11.2022
13:00 "Александрия" - "Рух"
14:00 "Кривбасс" – "Днепр-1"
УПЛ. 8-й тур
30.11.2022
14:00 "Динамо" - "Металлист"
УПЛ. 7-й тур
01.12.2022
13:00 "Заря" - "Колос"
02.12.2022
13:00 "Черноморец" – "Кривбасс"
УПЛ. 14-й тур
07.12.2022
"Рух" - "Черноморец"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30-8
|+22
|35
|2
|Шахтер
|13
|9
|3
|1
|29-11
|+18
|30
|3
|Заря
|14
|8
|3
|3
|30-20
|+10
|27
|4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|21-13
|+8
|27
|5
|ФК Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|+4
|23
|6
|Колос
|14
|5
|4
|5
|12-16
|-4
|19
|7
|Металлист 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|-4
|18
|8
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|-2
|18
|9
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|-3
|17
|10
|Металлист
|14
|4
|4
|6
|15-20
|-5
|16
|11
|ФК Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|-5
|14
|12
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|-6
|13
|13
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|14
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8-15
|-7
|12
|15
|Черноморец
|13
|2
|4
|7
|8-17
|-9
|10
|16
|ФК Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|-12
|9
Лучшие бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|10 (2)
|14
|0.71
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|9
|14
|0.64
|3
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|4
|Таллес Бренер
|Рух
|6 (1)
|12
|0.5
|5
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|13
|0.46
|6
|Даниил Сикан
|Шахтер
|6 (1)
|13
|0.46
|7
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5 (2)
|12
|0.42
|8
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|5
|13
|0.38
|9
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|5
|14
|0.36
|10
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|4
|9
|0.44
Лучшие асистенты
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|6
|12
|0.5
|2
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5
|12
|0.42
|3
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|5
|14
|0.36
|4
|Янис Амаш
|СК Днепр-1
|4
|9
|0.44
|5
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
|6
|Сергей Булеца
|Заря
|4
|12
|0.33
УПЛ. 16-й тур
04.03.2023
"Металлист 1925" - "Шахтер"
"Динамо" - "Ингулец"
"Ворскла" - "Заря"
"Александрия" - "Днепр-1"
"Металлист" - "Рух"
"Львов" - "Минай"
"Кривбасс" - "Колос"
"Верес" - "Черноморец"
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