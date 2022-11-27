Заря снова третья, но не отрывается от Динамо, Львов на дне. Таблица и результаты тура УПЛ

...не буду загадывать (бесполезно), но Шахтер с обновленным составом (...и тренером) пока смотрится мобильнее Динамо и с осторожностью можно даже добавить и вразумительнее. Что такое мобильность - скорость принятия решении в представленной на поле ситуации. Пока он и против Реала использовал эти возможности если не сбавит темпа ему все карты в руки. Днепр1 может, но пока это в теории, ...непредсказуемость, как и была, осталась его главной чертой. Кто выдержит темп с другими, тот и претендет на первое место. Главное условие трамвы и внутреннее состояние на каждый матч. Как говорят в Одессе - "имеем интерес", кто вытянет..., ну раз Динамо решило "сохранится" для "былых времен", ... - явное заблуждение. Именно в таких временных ситуациях проявляется закалка команды для борьбы в будущем. 2-я сторона медали темная для нас - финансы, которые являются двигателем в будущем команды..., да и в настоящем тоже...