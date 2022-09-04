Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря все еще возглавляет УПЛ, Динамо пасет задних, Кривбасс до сих пор без голов. Таблица и результаты тура УПЛ
Результаты, таблица и расписание на ближайший тур
Украинская Премьер-лига набирает обороты. Мы предлагаем вам следить за актуальной турнирной таблицей чемпионата прямо в этой новости. Также вы можете просмотреть актуальные результаты текущего тура УПЛ.
УПЛ. 3-й тур
02.09.2022
"Рух" - "Шахтер" 0:1
03.09.2022
"Заря" – "Динамо" 3:2
"Днепр-1" - "Верес" 2:0
"Металлист 1925" - "Ворскла" 3:2
04.09.2022
"Черноморец" - "Ингулец" 1:1
"Кривбасс" – "Львов" 0:0
05.09.2022
13:00 "Минай" - "Колос"
15:00 "Александрия" – "Металлист" 05.09.2022 15:00
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Заря
|3
|3
|0
|0
|9-5
|+4
|9
|2
|Шахтер
|3
|2
|1
|0
|2-0
|+2
|7
|3
|СК Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|4
|Колос
|2
|2
|0
|0
|3-0
|+3
|6
|5
|ФК Александрия
|2
|2
|0
|0
|4-2
|+2
|6
|6
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3-3
|0
|6
|7
|Металлист 1925
|3
|1
|2
|0
|3-2
|+1
|5
|8
|Металлист
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|9
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3-4
|-1
|2
|10
|Черноморец
|3
|0
|2
|1
|1-2
|-1
|2
|11
|ФК Львов
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|12
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|0-2
|-2
|1
|13
|ФК Минай
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|14
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4-8
|-4
|0
|15
|Динамо
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
|16
|Рух
|3
|0
|0
|3
|1-5
|-4
|0
УПЛ. 4-й тур
09.09.2022
17:00 "Рух" - "Заря"
10.09.2022
15:00 "Кривбасс" - "Верес"
17:00 "Шахтер" – "Черноморец"
11.09.2022
13:00 "Днепр-1" - "Металлист 1925"
15:00 "Колос" - "Металлист"
17:00 "Динамо" – "Львов"
12.09.2022
13:00 "Ворскла" - "Александрия"
15:00 "Ингулец" - "Минай"
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