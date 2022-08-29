ВИДЕО, как Цуриков принес Александрии победу над Минаем невероятным ударом издали

"Александрия" и "Минай" закрывали второй тур УПЛ. Команда Гуры владела инициативой и долгое время побеждала благодаря голу Третьякова. Однако на 90-й минуте ошибка голкипера Билыка позволила Голубу сравнять счет. Казалось, все закончится ничьей, однако уже на 90+3-й Андрей Цуриков нанес отличный удар слета из-за пределов штрафной – 2:1 в пользу александрийцев.