Все из-за единого пула. Вацко рассказал, почему отказался работать на матче Рух – Металлист

Комментатор Виктор Вацко в эфире Вацко Live объяснил, почему он не работал на матче 1-го тура УПЛ "Рух" – "Металлист" 1:2.

"Комментатор зачитал реплику зрителя в комментариях к предыдущему выпуску: "Специфика украинского футбола - сначала хейтить владельцев срывающих телепул клубов, рассказывать что Козловский делает неправильно, а потом идти к нему комментировать все это шапито…вы или крестик снимите, или трусы наденьте.

"Владислав, я даже не знаю, что мне делать сейчас – крестик снять или трусы надевать. Напишите, кстати, в комментариях как вам мой репортаж понравился? Ничего прокомментировал, класс? За кого топил комментатор Вацко, за "Рух" или "Металлист"?

По истории с этим комментированием есть два ключевых момента и несколько неочевидных. Первый, который я считаю важным – это политический момент. Я больше 20 лет работаю футбольным комментатором и не скрываю, что с профессиональной точки зрения очень хотел бы работать комментатором на матчах УПЛ.

Я давно слежу за этим чемпионатом. Как бы мы его ни обсуждали, не подкалывали, не хейтили, но я люблю его. Я знаю практически всех его действующих лиц: тренеров, владельцев клубов, футболистов.

Предложение "Руха" было единственным – вот и все. Эмоционально мне капец как хотелось прокомментировать матч. Интересно было посмотреть и на "Рух", и на "Металлист". Это эмоциональная составляющая. А теперь переходим на другую составляющую. От профессионально-эмоциональной к прагматической и политической. На самом деле это действительно выглядело бы как поддержка людей, не поддержавших единый пул. Я считаю, что это было бы неправильно.

На данный момент для меня юридические документы – это то, что является законом. Это то, что я вижу, то, что написано документально. Оно есть для меня закон. Я считаю, что единый пул – это то, что произошло голосованием клубов УПЛ. За него проголосовало большинство, он состоялся", - сказал Вацко.