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"Плюсы" отчитались о рекордных просмотрах матча Динамо - Днепр-1, но Setanta макнуть не получилось
Битвы телевизионщиков
Олександр Приходько
"1+1 media" по итогам трансляции матча 2-го тура УПЛ "Динамо" - "Днепр-1" (0:3) выпустила пресс-релиз.
"Согласно данным платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, на телеканале 2+2 доля просмотра матча во временном слоте 17:00-19:00 составила 20,1%. Эти цифры выше фактически в 3,5 раза за четыре предыдущих недель этого слота в этот день.
Таким образом, телеканал возглавил топ среди всех телеканалов на платформе в это время, опередив ближайшего конкурента более чем в 2 раза, а событие вызвало большой резонанс среди аудитории платформы в выходные 27-28 августа.
В свою очередь, за игрой на телеканале Setanta Sports, также транслировавшей матч, наблюдало значительно меньше зрителей. Так, доля просмотра игры составила 2,1%", - говорится в сообщении.
Источник данных: партнерская платформа "плюсов" онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Впрочем, "плюсы" по незнаю или осознано не упомянули, что Setanta не транслировала в прямом эфире матч "Динамо" – "Днепр-1" - каналам не удалось получить сигнал с этого поединка. Вместо него Setanta показала в записи встречу "Львов" – "Заря" (2:3).
Позже абзац про Setanta с сайта "плюсов" бул удален, хотя и остался в разосланных пресс-релизах.
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