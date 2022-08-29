"Плюсы" отчитались о рекордных просмотрах матча Динамо - Днепр-1, но Setanta макнуть не получилось

"1+1 media" по итогам трансляции матча 2-го тура УПЛ "Динамо" - "Днепр-1" (0:3) выпустила пресс-релиз.

"Согласно данным платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, на телеканале 2+2 доля просмотра матча во временном слоте 17:00-19:00 составила 20,1%. Эти цифры выше фактически в 3,5 раза за четыре предыдущих недель этого слота в этот день.

Таким образом, телеканал возглавил топ среди всех телеканалов на платформе в это время, опередив ближайшего конкурента более чем в 2 раза, а событие вызвало большой резонанс среди аудитории платформы в выходные 27-28 августа.

В свою очередь, за игрой на телеканале Setanta Sports, также транслировавшей матч, наблюдало значительно меньше зрителей. Так, доля просмотра игры составила 2,1%", - говорится в сообщении.