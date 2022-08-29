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"Плюсы" отчитались о рекордных просмотрах матча Динамо - Днепр-1, но Setanta макнуть не получилось

Премьер-лига
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(1 голосов)

Битвы телевизионщиков

"Плюсы" отчитались о рекордных просмотрах матча Динамо - Днепр-1, но Setanta макнуть не получилось

Олександр Приходько

Новина українською

"1+1 media" по итогам трансляции матча 2-го тура УПЛ "Динамо" - "Днепр-1" (0:3) выпустила пресс-релиз.

"Согласно данным платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, на телеканале 2+2 доля просмотра матча во временном слоте 17:00-19:00 составила 20,1%. Эти цифры выше фактически в 3,5 раза за четыре предыдущих недель этого слота в этот день.

Таким образом, телеканал возглавил топ среди всех телеканалов на платформе в это время, опередив ближайшего конкурента более чем в 2 раза, а событие вызвало большой резонанс среди аудитории платформы в выходные 27-28 августа.

В свою очередь, за игрой на телеканале Setanta Sports, также транслировавшей матч, наблюдало значительно меньше зрителей. Так, доля просмотра игры составила 2,1%", - говорится в сообщении.

Источник данных: партнерская платформа "плюсов" онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Впрочем, "плюсы" по незнаю или осознано не упомянули, что Setanta не транслировала в прямом эфире матч "Динамо" – "Днепр-1" - каналам не удалось получить сигнал с этого поединка. Вместо него Setanta показала в записи встречу "Львов" – "Заря" (2:3).

Позже абзац про Setanta с сайта "плюсов" бул удален, хотя и остался в разосланных пресс-релизах.

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В статье: Телеканал 2+2 Динамо (Киев) СК Днепр-1 телепул
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Источник:
1plus1.ua

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Комментарии (1)
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oleg.m.3972 (Харьков)
29.08.2022 в 19:38
Не совсем правда - это тоже ложь. В этом всё Динамо.
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