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Шахтер отклонил предложение Эвертона по Мудрику. Известна сумма
30 млн евро не устроили Шахтер
Фото: shakhtar.com
Вингер "
Источник утверждает, что на прошлой неделе "ириски" делали устное предложение в размере 30 млн евро, но "Шахтер" отклонил его.
Несколько дней назад "Арсенал" изучал возможность трансфера, но только со стороны условий футболиста.
Ранее СМИ писали о том, что "Шахтер" хотел получить за Мудрика 35 млн. евро - "Ницца" давала порядка 25 млн.
Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Михаил в двух матчах сделал 1 ассист.
Keep an eye on top talent Mychajlo Mudryk. Everton had €30m verbal proposal turned down by Shakhtar Donetsk last week. ⭐️???????? #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022
Arsenal have explored conditions of Mudryk deal few days ago — but just on player side. Many clubs want him, one to watch until the end. #AFC pic.twitter.com/ljYSeoIXKJ
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