Шахтер отклонил предложение Эвертона по Мудрику. Известна сумма

Вингер " Шахтера " Михаил Мудрик попал в сферу интересов английского "Эвертона", сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что на прошлой неделе "ириски" делали устное предложение в размере 30 млн евро, но "Шахтер" отклонил его.

Несколько дней назад "Арсенал" изучал возможность трансфера, но только со стороны условий футболиста.

Ранее СМИ писали о том, что "Шахтер" хотел получить за Мудрика 35 млн. евро - "Ницца" давала порядка 25 млн.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Михаил в двух матчах сделал 1 ассист.

