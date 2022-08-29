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Шахтер отклонил предложение Эвертона по Мудрику. Известна сумма

Премьер-лига
(2 голосов)

30 млн евро не устроили Шахтер

Шахтер отклонил предложение Эвертона по Мудрику. Известна сумма

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов английского "Эвертона", сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что на прошлой неделе "ириски" делали устное предложение в размере 30 млн евро, но "Шахтер" отклонил его.

Несколько дней назад "Арсенал" изучал возможность трансфера, но только со стороны условий футболиста.

Ранее СМИ писали о том, что "Шахтер" хотел получить за Мудрика 35 млн. евро - "Ницца" давала порядка 25 млн.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Михаил в двух матчах сделал 1 ассист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Эвертон (Ливерпуль) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
29.08.2022 в 21:37
Больше на утку смахивает, но если правда, то очень зря не отпустили. Есть чуйка, что может пацик зазвездиться.
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MaximSK (Киев)
29.08.2022 в 21:11
Если это правда, то это большая тупость во время войны удерживать игрока, когда предлагают такую сумму, да, он молодой, но неизвестно сможет ли он прогрессировать в таких условиях, как бы потом не пожалеть.
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