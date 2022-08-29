Цыганык - про несостоявшийся телепул: Есть претензии? Идите в клубы. А бросаться дерьмом недопустимо

Известный украинский журналист Игорь Цыганык, который работает на "1+1 media", высказал свое мнение об очередной, провалившейся и в этом сезоне попытке по созданию единого телепула УПЛ .

"Я никогда не был против единого пула. Могу точно сказать, что много лет назад мы первыми говорили, что нужно объединить пул.

Я когда-то сказал, что 1+1 и ни один национальный телеканал не заинтересован в украинском футболе. Да, я это говорил и я могу сейчас подтвердить эти слова. Не заинтересованы национальные телеканалы. Никакой коммерческой составляющей там нет. А учитывая, что коммерческие каналы должны зарабатывать сами на себя, это все, что сейчас происходит, это чистой воды меценатство.

Много месяцев назад начались разговоры, что может быть тендер. На тот момент было несколько игроков, но самостоятельно они не могли выиграть тендер. Появились две группы. Одна группа это телеканалы Футбол и Мегого и вторая группа это была Сетанта, которая искала себе партнера, и они очень долго вели переговоры, чтобы идти вместе на тендер с 1+1. Причем 1+1 должны были обеспечивать производство данного контента. Но каналы Футбол прекрати свое вещание, Мегого поняли, что они в одну руку не пойдут. То есть пойдут, но их заявка будет смешная. Собственно так и получилось. Мегого подали на тендере заявку в сумме 100 тысяч на все клубы плюс производство. Сетанта поняли, что они могут стать монополистами. И, как следствие, они вышли из переговорного процесса с 1+1. И готовы были подать заявку единолично. 1+1 вообще не был заинтересован, чтобы подавать заявку на показ матчей украинского чемпионата. И проходит тендер, есть две заявки: Мегого 100 тысяч плюс производство и Сетанта 3,2 млн плюс производство. Выигрывает Сетанта. Но клубы, когда передавали права, рассчитывали, что регулятор, который будет проводить тендер, будет защищать их интересы, а не просто пережимать через колено. Некоторые клубы обнаружили несогласие с условиями, которые предложили Сетанта. И решили, что деньги и условия, которые ставит УПЛ, им не подходит. И речь здесь не в деньгах. Язык в распространении и техническом обеспечении матчей, в отношении, рекламе. Так есть. То есть УПЛ никакой работы не проделала. УПЛ просто показала, кто хотел, тот и купил. А если было не 3,2 млн? А одна гривна плюс производство, так эта компания должна обладать правами?

Теперь вернемся немного назад, когда клубы согласились передать права УПЛ, они надеялись, что руководство УПЛ будут искать возможности, чтобы заработать деньги для клубов. Для того чтобы они стали регуляторами и их главные задачи было, как выгоднее продать права. И когда мне кто-то начинает говорить, что тендер это юридическая история, что она закончена. Да, но я знаю примеры, когда во многих случаях компании, проводившие тендер, затем отменили результаты тендера из-за того, что они уважают себя. Ибо эти деньги, которые им предлагают, не подходят. И это говорят не клубы, а продающие организации. Если они не могут обеспечить финансово те условия, чтобы удовлетворить все клубы или сборные, тогда им могут сказать, чтобы они ушли далеко-далеко. И будут правы и те клубы, и сборные.

Вот кто говорит Лига чемпионов, УЕФА объединяет. УЕФА не объединяет, а выкупает права. В 1992 году, когда Лига чемпионов была перед тем, как собрать все права клубов и организовать Лигу чемпионов, УЕФА предложила клубам огромные деньги на тот момент, чтобы клубы передали эти права. И их не ломали через колено. Еще перед стартом Лиги чемпионов был проведен маркетинговый опрос, продуман бизнес-план. И клубы, участвовавшие в Лиге чемпионов, Динамо тоже тогда было. И перед стартом соревнований клубам было объявлено, кто и сколько получит. Клубам было все равно, каким будет тендер и кто будет выигрывать. Они не думали об этом. Они думали, что от УЕФА должны будут получить определенную сумму денег. Вот это регулятор, вот это его работа. А когда регулятор приходит и говорит, что он вас все равно сломает, потому что у нас нет другого предложения. А что вы делали? Чем вы занимались? А чего никто не вспоминает, что в октябре 2021 года, когда продавались права на Лигу наций на Чемпионат Европы отборочный цикл, приехали ребята из УЕФА, провели тендер, получили минимальное предложение и отменили тендер. Потому что они уважают себя, сборные, ту же сборную Украины, которой ей придется платить деньги. Они несут ответственность за деньги. За что отвечает УПЛ? За то, чтобы получить 3,2 миллиона, а затем снять свою комиссию, потому что она обязательна. Также комиссию заплатить в УАФ. И что остается клубам? Ничего вообще? И когда клубы это поняли, они сказали своему регулятору, что их не удовлетворяет то, что вы провели этот тендер. Клубы не готовы к таким условиям. Клубы и так тратятся на организацию матчей, на футболистов, вообще обеспечивают финансовое положение, а вы хотите клубы нагнуть? Вы должны продать, если нет, отменяйте тендер. И было предложение упразднить тендер. УПЛ – это организация, которая должна объединить всех, а не работать в соглашения трем, четырем или двенадцати, а всех объединить. При этом сила регулятора. УПЛ начало давить, что они провели честный тендер и продали. А клубы говорят, что их это не устраивает. И после тендера был разговор, чтобы обратиться в группу компании 1+1 бесплатно. Отмечаю, что ни один клуб, транслируемый группой 1+1, не получает никаких денег. Просто передаются права для того, чтобы показывать. Возможно, чтобы зарабатывать на рекламе, возможно, на каких-то других моментах. Было предложение регулятору. Не было прямых контактов между клубами и сетантами. Было предложение от этих клубов регулятору, что хорошо, пусть показывает, мы готовы отдать коммерческие права, которые можно реализовывать за деньги, но оставьте нам эфирные права с 15 минутой задержкой. Когда на Сетанте показали первый поединок матча Динамо - Фенербахче (квалификация в ЛЧ), был фантастический ажиотаж. Помните интервью Сабо, сказавшего, что миллиардеры офигели, мне не позволили посмотреть футбол. И на тот момент Динамо обратилось в Сетанту с просьбой: вы показывайте в прямом эфире, а 15-ти минутой задержкой будем показывать в эфире общенационального канала для людей, не имеющих возможности посмотреть. И тогда пошли на встречу.

И клубы обратились к руководству УПЛ с просьбой провести переговоры, чтобы люди могли посмотреть эти матчи с 15-минутной задержкой. И УПЛ не смогла договориться. Где же работа УПЛ? Где работа маркетингового отдела, менеджеров? В чем она состоит? В том, что просто выставить? Чтобы просто продать? Сколько дадут, столько и дадут? Это не коммерция. Это работа на рынке. И мне удивительно, что в этой истории есть претензии ко мне или моим коллегам, которые работают здесь. Есть претензии? Идите в клубы, выясняйте у них, почему они не захотели. А бросаться дерьмом, я считаю, это недопустимо".