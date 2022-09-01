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Официально. Марьян Швед – игрок Шахтера

Премьер-лига
(3 голосов)

Дончане возвращают на родину еще одного украинца

Официально. Марьян Швед – игрок Шахтера

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Правый вингер Марьян Швед продолжит карьеру в донецком "Шахтере". Эту информацию подтвердила пресс-служба "горняков".

Соглашение с "Шахтером" Швед подписал до 2027 года. Детали его трансфера из "Мехелена" дончане не разглашают.

Напомним, что 25-летний Швед – воспитанник львовских "Карпат". В этом клубе он пересекался с нынешним наставником "Шахтера" Игорем Йовичевичем. В 2015 году Шведа приобрела "Севилья", но в 2017 футболист снова вернулся во Львов.

В январе 2019 Марьяна выкупил шотландский "Селтик" и оставил в "Карпатах" еще на полгода на правах аренды. В лагере коллектива из Глазго Швед находился год и сыграл за это время всего 40 минут.

Летом 2020-го вингера сначала взял в аренду, а затем выкупил бельгийский "Мехелен". После тяжелой адаптации Швед стал стабильно получать игровую практику и забивать. Однако летом-2022 игрок перестал попадать в основную обойму своей команды. Наставник "Мехелена" Данни Бэйс отмечал, что Марьян не заинтересован в продолжении выступлений за клуб и желает перейти в "Шахтер", что и произошло.

В составе "Карпат" под руководством Йовичевича Марьян Швед провел 12 матчей в течение 2015 года. Чаще всего он выходил в стартовом составе, дважды забил и сделал одну результативную передачу.

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В статье: Мехелен Шахтер (Донецк) Марьян Швед
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2022 в 10:49
Здорова конкуренція українців) Тренер знає що робить!
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