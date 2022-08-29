Цыганык: Красников? Лучше бы УАФ открыла дело против гендира Шахтера, который 15 лет управлял Мариуполем

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о деле, которое УАФ открывает в отношении Евгения Красникова, который, якобы, управляет делами и в "Днепре-1, и в "Металлисте".

- УАФ открывает дело против Евгения Красникова. Он работает и в "Металлисте", и в "Днепре"?

– Красников является спортивным директором "Днепра-1". Все. К "Металлисту" он не имеет никакого отношения.

По поводу того, что УАФ открывает или не открывает дело... Они лучше открыли бы дело против генерального директора " Шахтера ", который 15 лет управлял делами в "Мариуполе". Ну, там что-то не было никаких вопросов. Хотя вся Украина знала об этом и все-все-все понимали, и футболисты ездили. И кто действительно руководит там ситуацией, и кто справляет там все дела, понимаете. Вот я вам могу сказать точно.

А по поводу Красникова. Он на данном этапе – спортивный директор "Днепра-1". Он на скамейке запасных, он обеспечивает сейчас селекционную политику и работает. Насколько я понимаю, планы у "Днепра-1" достаточно амбициозные.