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Цыганык: Красников? Лучше бы УАФ открыла дело против гендира Шахтера, который 15 лет управлял Мариуполем

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Журналист говорит, что Красников занимается делами исключительно Днепра-1

Цыганык: Красников? Лучше бы УАФ открыла дело против гендира Шахтера, который 15 лет управлял Мариуполем

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о деле, которое УАФ открывает в отношении Евгения Красникова, который, якобы, управляет делами и в "Днепре-1, и в "Металлисте".

- УАФ открывает дело против Евгения Красникова. Он работает и в "Металлисте", и в "Днепре"?

– Красников является спортивным директором "Днепра-1". Все. К "Металлисту" он не имеет никакого отношения.

По поводу того, что УАФ открывает или не открывает дело... Они лучше открыли бы дело против генерального директора "Шахтера", который 15 лет управлял делами в "Мариуполе". Ну, там что-то не было никаких вопросов. Хотя вся Украина знала об этом и все-все-все понимали, и футболисты ездили. И кто действительно руководит там ситуацией, и кто справляет там все дела, понимаете. Вот я вам могу сказать точно.

А по поводу Красникова. Он на данном этапе – спортивный директор "Днепра-1". Он на скамейке запасных, он обеспечивает сейчас селекционную политику и работает. Насколько я понимаю, планы у "Днепра-1" достаточно амбициозные.

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В статье: Евгений Красников Игорь Цыганык СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Sandra777 (Львів)
29.08.2022 в 23:05
франков в юності,за гроші готовий на все
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+2
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
29.08.2022 в 22:34
А чому ж Ви, Ігоре, так сміливо мовчали всі ці 15 років з цього приводу?
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2022 в 22:55
он лизал, не отрываясь
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+1
0

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