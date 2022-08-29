Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Красников? Лучше бы УАФ открыла дело против гендира Шахтера, который 15 лет управлял Мариуполем
Журналист говорит, что Красников занимается делами исключительно Днепра-1
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о деле, которое УАФ открывает в отношении Евгения Красникова, который, якобы, управляет делами и в "Днепре-1, и в "Металлисте".
- УАФ открывает дело против Евгения Красникова. Он работает и в "Металлисте", и в "Днепре"?
– Красников является спортивным директором "Днепра-1". Все. К "Металлисту" он не имеет никакого отношения.
По поводу того, что УАФ открывает или не открывает дело... Они лучше открыли бы дело против генерального директора "
А по поводу Красникова. Он на данном этапе – спортивный директор "Днепра-1". Он на скамейке запасных, он обеспечивает сейчас селекционную политику и работает. Насколько я понимаю, планы у "Днепра-1" достаточно амбициозные.
Популярное сейчас
- россияне объявили эвакуацию в Новой Каховке
- путин предлагал Эрдогану сделку. Также известно, что Турция пропустила корабль рф с С-300 в Черное море
- СМИ назвали сумму, которую бельгийский клуб заплатит за переход Яремчука
- "Стыд и позор". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на скандал с телепулом
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО