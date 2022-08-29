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"У них долг 50 млн". Цыганык обвинил Шахтер в создании конфликта из-за телепула

Премьер-лига
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(2 голосов)

Интересную версию выдвинул журналист

"У них долг 50 млн". Цыганык обвинил Шахтер в создании конфликта из-за телепула

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Новина українською

Известный украинский журналист Игорь Циганик заявил, что ситуация вокруг единого телепула имеет под собой кабинетный подтекст борьбы за чемпионство.

Журналист предположил, что санкции по отношению к "прямым конкурентам" в случае снятия очков за нарушение правил единого телепула могут сыграть решающую роль в борьбе за чемпионство.

Цыганык приходит к выводу, что скорее всего "Шахтер", учитывая его финансовые потери от массового безвозмездного ухода легионеров, может быть одним из выгодополучателей.

"Уже сейчас перед стартом чемпионата началась борьба за следующие 40 миллионов евро за ЛЧ. Некоторые команды понимают, что могут не выиграть чемпионат, им надо подвесить за очки другие команды. И в конце сезона турнирная таблица будет такой, какая нужна той команде, которая сейчас чувствует себя комфортнее всего.

Вы думаете им нужно чемпионство? Нет. Им нужны 40 миллионов от следующей Лиги чемпионов, потому что они понимают, что первое место – это путь чемпионов, то, что по силам украинской команде.

Там будут команды по типу Црвены Звезды, Карабаха, Шерифа. Эти команды можно пройти и получить 40 миллионов. Потому что долг сейчас 50 миллионов и его надо отдавать. А инвестор не торопиться вкладывать деньги. И наплевать им на развитие украинского футбола", – сказал Цыганык.

Напомним, что в одном из предыдущих интервью генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявлял, что клуб покупал игроков по рассрочке платежей. Из-за этого долги "горняков" сейчас под 50 миллионов евро.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) телепул
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (14)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.08.2022 в 01:16
шахтар - абсолютне зло, має бути ліквідовано , Ахмєтов сидіти за ґратами
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+1
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
30.08.2022 в 01:21
суркис и КАЛОмойский-"святые" .....их место на нарах.мечты дырявого долб....ба вроде тебя никогда не сбудутся.захлебнись дерьмом чучело вместе с цыганыком
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0
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
30.08.2022 в 01:12
всё как всегда."благодетели"суркисня и КАЛОмойский мутят воду,а виноват "шахтёр"?продажная подстилка цыганык
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0
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.08.2022 в 01:16
Не хрюкай цапською, сєпар
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
30.08.2022 в 01:22
хрюкаешь здесь ты падаль,отожравшаяся на суркисовской похлёбке
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
30.08.2022 в 01:10
Клоун
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0
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.08.2022 в 01:18
Кому цікава твоя професія? )
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+1
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
30.08.2022 в 01:24
использованный презерватив-это о тебе чмо
0
0
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scorpius (Ck)
30.08.2022 в 01:04
Цыгавнык, шел бы ты на х#й
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+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.08.2022 в 01:17
Там дупою твоєї руснявою мамки вже зайнято )
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0
0
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scorpius (Ck)
30.08.2022 в 01:23
И ты за ним следом тоже вали))
0
0
Volder (Ков)
30.08.2022 в 01:02
Циганик ещё тот брехун, у Бени на зарплате подпевает
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+1
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.08.2022 в 01:17
Ахмєтовськи боти по собі судять
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0
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
30.08.2022 в 01:25
дырявая псина получила похлёбку от хозяина и вылезла потявкать
0
0

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