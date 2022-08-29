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"У них долг 50 млн". Цыганык обвинил Шахтер в создании конфликта из-за телепула
Интересную версию выдвинул журналист
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Известный украинский журналист Игорь Циганик заявил, что ситуация вокруг единого телепула имеет под собой кабинетный подтекст борьбы за чемпионство.
Журналист предположил, что санкции по отношению к "прямым конкурентам" в случае снятия очков за нарушение правил единого телепула могут сыграть решающую роль в борьбе за чемпионство.
Цыганык приходит к выводу, что скорее всего "
"Уже сейчас перед стартом чемпионата началась борьба за следующие 40 миллионов евро за ЛЧ. Некоторые команды понимают, что могут не выиграть чемпионат, им надо подвесить за очки другие команды. И в конце сезона турнирная таблица будет такой, какая нужна той команде, которая сейчас чувствует себя комфортнее всего.
Вы думаете им нужно чемпионство? Нет. Им нужны 40 миллионов от следующей Лиги чемпионов, потому что они понимают, что первое место – это путь чемпионов, то, что по силам украинской команде.
Там будут команды по типу Црвены Звезды, Карабаха, Шерифа. Эти команды можно пройти и получить 40 миллионов. Потому что долг сейчас 50 миллионов и его надо отдавать. А инвестор не торопиться вкладывать деньги. И наплевать им на развитие украинского футбола", – сказал Цыганык.
Напомним, что в одном из предыдущих интервью генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявлял, что клуб покупал игроков по рассрочке платежей. Из-за этого
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