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Обмен голами в эндшпиле и шедевр Цурикова. Видео голов и обзор матча Александрия - Минай 2:1

Премьер-лига
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Минайцы начинают чемпионат с поражения

Обмен голами в эндшпиле и шедевр Цурикова. Видео голов и обзор матча Александрия - Минай 2:1

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Владимир Шаран провел первый матч против своей бывшей команды. По результату он получился неудачным, ведь "Минай" уступил "Александрии". Однако шансы на очки все же были благодаря голу Даниила Голуба на 90-й минуте. Но до финального свистка "горожане" успели забить победный. Да еще какой! Андрей Цуриков, кажется, бил наугад, а получилось так, что стал автором одного из самых красивых голов начала сезона в УПЛ.

VBET лига. 2-й тур
29 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
ФК Александрия – ФК Минай 2:1
Голы: Максим Третьяков 23, Андрей Цуриков 90+3 – Даниил Голуб 90

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В статье: ФК Александрия ФК Минай
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