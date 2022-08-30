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Обмен голами в эндшпиле и шедевр Цурикова. Видео голов и обзор матча Александрия - Минай 2:1
Минайцы начинают чемпионат с поражения
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Владимир Шаран провел первый матч против своей бывшей команды. По результату он получился неудачным, ведь "Минай" уступил "Александрии". Однако шансы на очки все же были благодаря голу Даниила Голуба на 90-й минуте. Но до финального свистка "горожане" успели забить победный. Да еще какой! Андрей Цуриков, кажется, бил наугад, а получилось так, что стал автором одного из самых красивых голов начала сезона в УПЛ.
VBET лига. 2-й тур
29 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
ФК Александрия – ФК Минай 2:1
Голы: Максим Третьяков 23, Андрей Цуриков 90+3 – Даниил Голуб 90
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