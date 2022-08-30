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Сидорчук: Понятно, что в УПЛ будет еще не один скандал, так как впервые сталкиваешься с такими обстоятельствами

Премьер-лига
(2 голосов)

Капитан "Динамо" - о важности нового сезона чемпионата Украины

Сидорчук: Понятно, что в УПЛ будет еще не один скандал, так как впервые сталкиваешься с такими обстоятельствами

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан и полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал начало нового сезона украинской Премьер-лиги.

– Новый сезон чемпионата Украины начался с кучи скандалом: то разборки с телепулом, то Юрий Вернидуб сорвался на арбитра, то Григорий Козловский игнорирует воздушную тревогу.

Как эти истории влияют на ваш настрой на чемпионат? Есть ли понимание, что будет все не так, как обычно, с учетом даже матча "Рух" – "Металлист", который длился 4,5 часа?

– Да, этот чемпионат в принципе будет не таким, как обычно. Все отдавали себе в этом отчет, когда принимали решение его начинать. Понятно, что будет еще не один скандал, и будут проблемы, потому что впервые сталкиваешься с такими обстоятельствами.

Но я считаю, что это большое дело – начинать сейчас чемпионат. Этим мы покажем, что Украина способна нормально жить даже в таких условиях, - сказал Сидорчук в интервью Fanday.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
Fanday

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