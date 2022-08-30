Борячук: Выбрал Металлист 1925, потому что мне подходит идеология этого клуба

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук в клубной пресс-службе рассказал о матче против "Черноморца" (0:0), выборе клуба и задачах.

– Как для тебя прошла игра с одесситами? Комфортно ли было играть с футболистами "Металлиста 1925"?

– Вообще была неплохая игра. Понимаем, что после такого поединка против "Шахтера" ребята устали. Потому была небольшая усталость, еще и погода способствовала. Но для меня это был дебют. Считаю, что выступил неплохо, но могу лучше. Понимаю, буду делать все, буду стремиться к тому, чтобы играть лучше. Могла, пожалуй, вся команда сыграть лучше. Однако имеем то, что имеем. По нулям.

– Почему выбрал именно "Металлист 1925"? Были у тебя другие предложения и долго ли решался?

– Да, были предложения, вели мы переговоры с другими командами. Но остановился на "Металлисте 1925", потому что мне нравится эта команда. Во-первых, мы стараемся играть в атакующий футбол. Идеология этого клуба мне подходит. Также, сами понимаете, здесь есть люди, которые для меня друзья, которых я раньше знал и знаю в футбольном мире. Потому я выбрал эту команду.

– Какие твои задачи и цели вообще, как у игрока в этой команде?

– Ну, прежде всего, хочется в каждом матче забивать голы и быть основным нападающим, - рассказал Борячук.