  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Борячук: Выбрал Металлист 1925, потому что мне подходит идеология этого клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борячук: Выбрал Металлист 1925, потому что мне подходит идеология этого клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий харьковчан рассказал о выборе клуба

Борячук: Выбрал Металлист 1925, потому что мне подходит идеология этого клуба

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук в клубной пресс-службе рассказал о матче против "Черноморца" (0:0), выборе клуба и задачах.

– Как для тебя прошла игра с одесситами? Комфортно ли было играть с футболистами "Металлиста 1925"?

– Вообще была неплохая игра. Понимаем, что после такого поединка против "Шахтера" ребята устали. Потому была небольшая усталость, еще и погода способствовала. Но для меня это был дебют. Считаю, что выступил неплохо, но могу лучше. Понимаю, буду делать все, буду стремиться к тому, чтобы играть лучше. Могла, пожалуй, вся команда сыграть лучше. Однако имеем то, что имеем. По нулям.

Читайте такжеМеталлист 1925 - Черноморец 0:0. НЕскучное зрелище

– Почему выбрал именно "Металлист 1925"? Были у тебя другие предложения и долго ли решался?

– Да, были предложения, вели мы переговоры с другими командами. Но остановился на "Металлисте 1925", потому что мне нравится эта команда. Во-первых, мы стараемся играть в атакующий футбол. Идеология этого клуба мне подходит. Также, сами понимаете, здесь есть люди, которые для меня друзья, которых я раньше знал и знаю в футбольном мире. Потому я выбрал эту команду.

– Какие твои задачи и цели вообще, как у игрока в этой команде?

– Ну, прежде всего, хочется в каждом матче забивать голы и быть основным нападающим, - рассказал Борячук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Александр Борячук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Металлист 1925

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде