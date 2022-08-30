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Ворскла планирует подписать игрока сборной Боливии
24-летний игрок "Боливара" может продолжить карьеру в Украине
Фото: Луїс Акін
"Ворскла" продолжает переговоры по трансферу 24-летнего защитника "Боливара" Луиса Акина. Об этом сообщает журналист Сантьяго Росадо.
Руководство полтавского клуба стремится подписать игрока сборной Боливии, но на оформление перехода осталось 72 часа до закрытия трансферного окна.
Акин играл за боливийские клубы "Ориенте Петролеро" и "Боливар", мексиканскую "Пуэблу", чилийскую "Мелиполь" и перуанский "Карлос Маннуччи". За сборную Боливии защитник провел 26 матчей и забил один гол.
За "Боливар" Акин отыграл 24 матча, в которых забил один гол.
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