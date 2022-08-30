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Ворскла планирует подписать игрока сборной Боливии

Премьер-лига
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24-летний игрок "Боливара" может продолжить карьеру в Украине

Ворскла планирует подписать игрока сборной Боливии

Фото: Луїс Акін

Новина українською

"Ворскла" продолжает переговоры по трансферу 24-летнего защитника "Боливара" Луиса Акина. Об этом сообщает журналист Сантьяго Росадо.

Руководство полтавского клуба стремится подписать игрока сборной Боливии, но на оформление перехода осталось 72 часа до закрытия трансферного окна.

Акин играл за боливийские клубы "Ориенте Петролеро" и "Боливар", мексиканскую "Пуэблу", чилийскую "Мелиполь" и перуанский "Карлос Маннуччи". За сборную Боливии защитник провел 26 матчей и забил один гол.

За "Боливар" Акин отыграл 24 матча, в которых забил один гол.

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В статье: Ворскла (Полтава) Боливар (Ла-Пас)
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