  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс проведет два ближайших домашних матча в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс проведет два ближайших домашних матча в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок состоится на главной спортивной арене страны

Кривбасс проведет два ближайших домашних матча в Киеве

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Свой первый "домашний" матч в УПЛ "Кривбасс" проведет в Киеве на НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба клуба.

Команда Юрия Вернидуба в 3-м туре встретится со "Львовом". Поединок состоится в воскресенье, 4 сентября, на главной спортивной арене страны. Начало в 13.00. Официальная трансляция встречи - на Setanta Sports.

Ближайшие две "домашние" игры красно-белые проведут именно на НСК "Олимпийский". 10 сентября криворожцев ожидает битва с одним из лидеров чемпионата - ровенским "Вересом". Ранее сообщалось, что "Кривбасс" заявил на новый сезон УПЛ стадион в Кривом Роге.

Читайте такжеВернидуб-младший: Второй матч уступаем из-за этих проклятых стандартов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде