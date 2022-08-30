Кривбасс проведет два ближайших домашних матча в Киеве

Свой первый "домашний" матч в УПЛ "Кривбасс" проведет в Киеве на НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба клуба.

Команда Юрия Вернидуба в 3-м туре встретится со "Львовом". Поединок состоится в воскресенье, 4 сентября, на главной спортивной арене страны. Начало в 13.00. Официальная трансляция встречи - на Setanta Sports.

Ближайшие две "домашние" игры красно-белые проведут именно на НСК "Олимпийский". 10 сентября криворожцев ожидает битва с одним из лидеров чемпионата - ровенским "Вересом". Ранее сообщалось, что "Кривбасс" заявил на новый сезон УПЛ стадион в Кривом Роге.