Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс проведет два ближайших домашних матча в Киеве
Поединок состоится на главной спортивной арене страны
Фото: ФК Кривбасс
Свой первый "домашний" матч в УПЛ "Кривбасс" проведет в Киеве на НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба клуба.
Команда Юрия Вернидуба в 3-м туре встретится со "Львовом". Поединок состоится в воскресенье, 4 сентября, на главной спортивной арене страны. Начало в 13.00. Официальная трансляция встречи - на Setanta Sports.
Ближайшие две "домашние" игры красно-белые проведут именно на НСК "Олимпийский". 10 сентября криворожцев ожидает битва с одним из лидеров чемпионата - ровенским "Вересом". Ранее сообщалось, что "Кривбасс" заявил на новый сезон УПЛ стадион в Кривом Роге.
Популярное сейчас
- Трансфер Яремчука, лидерство Александрии, легионер для Шахтера. Главные новости за 29 августа
- "У них долг 50 млн". Цыганык обвинил Шахтер в создании конфликта из-за телепула
- Лапорта пришел на матч Барселоны с синяком под глазом. Интернет уже кишит мэмами
- "Стыд и позор". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на скандал с телепулом
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО