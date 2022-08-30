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Фонд Сергея Притулы и клуб УПЛ подписали меморандум о сотрудничестве

Премьер-лига
(2 голосов)

Главная цель - помощь нашим военным

Фонд Сергея Притулы и клуб УПЛ подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

В понедельник, 29 августа, благотворительный фонд Сергея Притулы, ФК "Черноморец" и руководство стадиона "Черноморца" подписали меморандум о сотрудничестве. Главная цель - помощь Вооруженным Силам Украины.

"В гости к футбольному клубу "Черноморец" пришел глава одной из крупнейших в стране волонтерских организаций Сергей Притула. Известный в недалеком прошлом шоумен приехал в Одессу не только поддержать наш футбольный клуб на футбольном фронте. Главная цель визита руководителя Фонда Сергея Притулы – помочь нашим защитникам на передовой.

В середине августа ФК "Черноморец" уже передал Фонду 100 тысяч гривен на покупку устройств связи. Эти деньги одесский клуб собрал во время благотворительного матча с участием местных властей. Меморандум о сотрудничестве во имя поддержки украинских воинов предусматривает большее количество подобных мероприятий.

Объединение усилий ФК "Черноморец", стадиона и Благотворительного фонда Сергея Притулы – это об эффективности, оперативности и прозрачности. Уже совсем скоро нас ждут новые общие ивенты, цель которых помочь вооруженным силам разбить врага и приблизить нашу победу", - говорится в заявлении одесситов.

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса) Сергей Притула
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.08.2022 в 11:21
теперь Притула купит ЧО --Авагимяна
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