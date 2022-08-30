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Денисов рассказал, какой стадион в Лондоне примет матч Шахтер - Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

В рамках 7-го тура УПЛ

Денисов рассказал, какой стадион в Лондоне примет матч Шахтер - Динамо

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший директор каналов "Футбол" Александр Денисов подтвердил информацию о том, что матч 7-го тура "Шахтер" - "Динамо" может состояться в Лондоне. Он также назвал стадион, который может принять игру.

"Сейчас рассматривается вариант, очень конкретно рассматривается, вариант матча "Шахтер" – "Динамо" в Лондоне. Матча чемпионата. Это действительно не слух. Это, я думаю, будет очень круто.

Эта игра должна состояться на стадионе "Вест Хэма". Этот стадион может принять матч. Сейчас "Шахтер" и "Динамо" должны согласовать детали организации", – сказал Денисов.

Напомним, что базовый день 7-го тура - 15 октября. "Вест Хэм" играет домашние матчи на стадионе "Лондон Стэдиум" - арена вмещает 60 тысяч зрителей.

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В статье: Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
30.08.2022 в 13:08
что деньги не куда девать
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0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
30.08.2022 в 12:40
Маячня!
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0
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