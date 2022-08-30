Денисов рассказал, какой стадион в Лондоне примет матч Шахтер - Динамо

Бывший директор каналов "Футбол" Александр Денисов подтвердил информацию о том, что матч 7-го тура "Шахтер" - "Динамо" может состояться в Лондоне. Он также назвал стадион, который может принять игру.

"Сейчас рассматривается вариант, очень конкретно рассматривается, вариант матча "Шахтер" – "Динамо" в Лондоне. Матча чемпионата. Это действительно не слух. Это, я думаю, будет очень круто. Эта игра должна состояться на стадионе "Вест Хэма". Этот стадион может принять матч. Сейчас "Шахтер" и "Динамо" должны согласовать детали организации", – сказал Денисов.

Напомним, что базовый день 7-го тура - 15 октября. "Вест Хэм" играет домашние матчи на стадионе "Лондон Стэдиум" - арена вмещает 60 тысяч зрителей.