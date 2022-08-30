Калифы на полчаса, или Вечер томным не был. Акценты зрителя на играх 2-го тура УПЛ

Первый полноценный тур "вышки" понравился. Невзирая на жару, в разгар которой проходило большинство матчей, на пустые трибуны и на монотонный бубнеж корифеев нашего комментаторского цеха. Я уж не говорю о том, в каких условиях сегодня в Украине вынуждены играть в футбол. Если не придираться, тур вышел на "пятерочку".

Как обычно, привожу результаты игр в порядке мест, занимаемых командами в турнирной таблице.

Львов – Заря 2:3

Колос – Рух 2:0

Александрия – Минай 2:1

Ворскла – Верес 1:2

Металлист – Ингулец 1:1

Шахтер – Кривбасс 1:0

Динамо – Днепр-1 0:3

Металлист 1925 – Черноморец 0:0

Зрелищность. Три четверти поединков, как по мне, были вполне смотрибельны. Средний балл поставил бы "Александрии" с "Минаем", да и то, лишь благодаря ударной концовке. И не рекомендовал бы к просмотру "Металлист 1925" с "Черноморцем". Вернее их второй тайм, где, кроме нереализованного пенальти, смотреть было не на что.

Все остальные матчи получили условный зрительский зачет. И пять из шести, на мой взгляд, смотрелись примерно на одном уровне, с точки зрения количества и качества опасных моментов. Возможно, совсем немного уступили другим "Колос" с "Рухом".

Если что, у нас все ходы записаны.

Интрига. И тут команды удовлетворили запросы зрителя процентов на 75.

Раньше всех "сдулось" "Динамо". Полотенце на ринг можно было выбрасывать еще до перерыва – после гола Сарапия. Ибо в дальнейшем у киевлян были лишь полумоменты, да и то уже при 0:2. Одессит Непогодов, парировав на 53-й минуте пенальти в игре с "Металлистом 1925" (второй подряд в двух турах), тоже положил конец интриге задолго до конца встречи.

Зато в остальных поединках нас ожидало подлинное пиршество интриги.

"Шахтер" вырвал победу у "Кривбасса" за счет гола Бондаренко, забитого в большинстве лишь на 76-й минуте. Семь минут спустя Безбородько, забив второй мяч "Колоса", упокоил "Рух". На последней минуте основного времени Алефиренко принес победу "Заре" надо "Львовом" в главном триллере тура, в ходе которого мы увидели два камбэка.

На этой же минуте Голуб, казалось, уже спас от поражения "Минай", но через две минуты Цуриков эффектным ударом вернул победный счет "Александрии". А еще минутой позже сэйв Паламарчука уберег от поражения "Ингулец" в матче с "Металлистом". И увенчал феерию интриги гол Шестакова аж на 6-й компенсированной минуте – "Верес" отпраздновал победу над "Ворсклой" после того как уступал в счете на протяжении целого часа игры.

Это просто праздник какой-то! Когда-то Виктор Вацко сказал, что матчи УПЛ нужно показывать, начиная с 80-й минуты. Что-то в этом есть. Создалось впечатление, что, экономя силы большую часть поединка в нефутбольную погоду, многие выкладывались "на ленточке".

Логика. Лишь один матч, согласно моим наблюдениям и подсчетам, завершился с действительно закономерным счетом: "Металлист" с "Ингульцом" "наиграли" на ничью.

"Шахтер", по идее, должен был выигрывать крупнее, а "Динамо" и "Рух" - проиграть с более достойным счетом.

"Львов", "Ворскла" и "Минай" не заслуживали поражения, а "Черноморец", пожалуй, был все-таки ближе к победе в игре с "Металлистом 1925". Впрочем, тут свою роль сыграло не только соотношение голевых шансов.

Судейство. Вынужден констатировать, что качество видеоповторов, в сравнении с прошлым сезоном, упало в разы. Еще тогда коллега по блогу Юстас зачастую жаловался на невозможность вынесения решений, из-за невнятных и сумбурных повторов. Этим грешил, главным образом, канал "УНИАН". Нынче же адекватный повтор спорного эпизода вообще за счастье.

Поэтому, в частности, мы не возьмемся комментировать не засчитанный гол Нагнойного в ворота "Львова" на 89-й минуте. Хорошо, что "Заря" таки-добилась своего уже на следующей минуте, иначе этот вопрос так и повис бы в воздухе. Были и другие вопросы…

Гораздо очевиднее все было в поединке "Металлиста 1925" с "Черноморцем". На взгляд Юстаса, команда Григорчука здесь пострадала от судейства бригады Арановского.

53-я минута: пенальти в ворота "Черноморца". "Формально после многократных повторов - рука была. Но практически с метра... Я такие не ставлю". Ну, не забили – и ладно. Идем дальше.

62-я минута: нет пенальти в ворота "Металлиста 1925". "Он рассказывал о прижатой руке, но обе руки были в неестественном положении, и в момент удара игрок повернулся боком и искусственно увеличил объем тела. Тут пенальти более явный".

И, наконец, не назначенный пенальти в ворота "Металлиста 1925" в концовке матча: фол на Фили. "Удар по ноге. Пенальти без вопросов".

Остается лишь сожалеть о том, что в этом сезоне подавляющее большинство игр в УПЛ пройдут без ВАРа. Хотя, вы же понимаете, что ему пришлось бы смотреть ту же картинку, что и нам.

Везение. В этом туре Фортуна избрала объектами своих забав харьковские команды. "Металлист 1925" мог проигрывать уже на 14-й минуте, когда удар одессита Наумца приняла на себя стойка ворот Мозиля. Куда как интереснее было с "Металлистом": срезка Ченбая могла "похоронить" "Ингулец" на 89-й минуте, но этот удар по своим пришелся в перекладину.

Личности. По моему мнению, ярче всех во втором туре проявил себя Бойко, который принял участие во всех без исключения острых моментах "Львова". Следующим назвал бы Бондаренко из "Шахтера", а в тройку самых заметных включил бы днепрянина Гуцуляка. Больше других запомнились также "горняк" Петряк и Пихаленок из "Днепра-1", участвовавший в двух голах.

И вновь наибольшее количество важных сэйвов – три-пять – насчитал у кипера соперника "Шахтера": Сарнавского из "Кривбасса". Отметил бы также луареата прошлого тура – Мозиля из "Металлиста 1925". У Непогодова из "Черноморца" был всего один настоящий сэйв, зато какой!

Симпатии. Рискую нарваться на очередной ярлык "кротофила", но, на мой взгляд, второй тур кряду больше всех стремился играть в футбол "Шахтер". Под стать ему был стартовавший в чемпионате "Днепр-1". А вот дальше идет довольно неожиданная для меня группа товарищей: "Колос", "Ингулец", "Верес" и "Львов". Все равны, как на подбор. Жаль только, с ними нет дядьки "Черноморца".

Впрочем, на сей раз, его нет и среди тех, кто разочаровал. Меньше всех в футбол играл, как по мне, "Кривбасс". В какой-то мере, его оправдывает то, что последние почти полтайма команда провела в меньшинстве. И очень грустно смотрелся "Металлист 1925". Кроме спорного пенальти, в его активе лишь промах Русина на исходе получаса игры.

Таблица. Да, после двух туров и когда четверть команд провела всего по одному матчу делать какие-либо выводы тут смешно. Но мы все равно в нее зачем-то смотрим, да и не выводы это – впечатления. Те же акценты.

Квартет лидеров – это калифы даже не на час, на полчаса. Включая "Зарю": не верю. Пока, во всяком случае. Теневым фаворитом смотрится "Днепр-1". Дело не только в заявке на лидерство, сделанной на старте. У команды приличный подбор исполнителей, за исключением вратарской позиции. Импонирует и тренерская философия. Вы тоже слышали это, при 2:0: "Чего стоим? Вперед – играем в футбол!"

Ну, и надо быть совсем наивным, чтобы излишне впечатлиться тем, как тяжело даются очки "Шахтеру", или как оглушительно позорно стартовало "Динамо" (Если кто не в курсе, то позором называется вот это, а не то, что мы наблюдали в Лиссабоне или Ларнаке. В первом случае соперник был априори сильнее. Во втором – счет не по игре. А эти 0:3 уже идут в сравнение с фиаско "Зари" в Крайове). Наверстают.

Теперь смотрим вниз. "Львов" с "Минаем" не в счет – оба показали себя на редкость конкурентными в своих первых матчах, подождем вторых. Но четверка замыкающих изрядно удивляет: ведь все они, в той или иной степени, блещут амбициями. Да, Киев пока сыграл лишь однажды, но потерпел единственное крупное поражение в 14 состоявшихся играх лиги. Так что его пребывание на дне таблицы вполне закономерно.

Анонсы. Парадокс, но главное внимание в 3-м туре привлечет поединок лидера с аустайдером: "Заря" - "Динамо". И что-то мне подсказывает, что команда ван Леувена после него перестанет быть лидером. Киевлян положение обязывает просто смести ее с поля. Но в состоянии ли они сейчас это сделать?

По-своему интригует встреча "Днепра-1" с "Вересом". На мой взгляд, она станет экзаменом для обоих. Команда Вирта вполне может оказаться орешком, о который обломает зубы команда Кучера. А вот уверенная победа над нею может подтвердить чемпионские амбиции Днепра на старте сезона.

Третьим приоритетом для себя определил матч: "Александрия" - "Металлист". Хотя бы исходя из их положения в турнирной таблице. Кто продолжит восхождение?

Что ж, второй футбольный вечер УПЛ был отнюдь не томным. Не было бы счастья, да несчастье помогло? Во всяком случае, сегодня турнирные перспективы для любителей украинского чемпионата (а не болельщиков ведущих клубов) выглядят весьма заманчиво. А главный итог моих впечатлений от двух туров: я не увидел здесь мальчиков для битья.

Кто сказал: а как же "Динамо"? Во времена моей молодости говорили: и про старуху бывает порнуха. Это не издевательство, всего лишь точное цитирование.