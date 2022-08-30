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УПЛ и Setanta готовы бесплатно передавать видеоматериалы матчей телекомпаниям
Официальное заявление
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига и официальный вещатель чемпионата Setanta Sports выступили с совместным заявлением по упрощению условий освещения видеоматериалов матчей для телекомпаний.
"УПЛ совместно с официальным вещателем Чемпионата Украины по футболу компанией "Setanta Sports" заявляют об упрощении условий освещения видеоматериалов матчей для телекомпаний. Для популяризации украинского профессионального футбола и расширения его присутствия в телевизионном медиапространстве, УПЛ и Setanta Sports на безвозмездной основе будут передавать видеоматериалы матчей VBET Лиги сезона 2022/23 годов заинтересованным телевизионным программам в Украине.
Наша цель: возвращение новостей и телепередач об украинском футболе на общенациональные и кабельные телеканалы. Во времена, когда футбольное сообщество сталкивается со спекуляциями на тему доступности футбола, мы стремимся пойти навстречу болельщикам и телезрителям и помочь им оперативно получать информацию о матчах, интересных моментах, голах и т.д. Верим, что данная инициатива поможет повысить заинтересованность в Украинском зрительском Чемпионате во всех уголках нашей страны", - говорится в заявлении.
Получить форму заявки для получения доступа к видеоматериалам можно, отправив запрос на официальный электронный адрес УПЛ.
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