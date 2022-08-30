УПЛ и Setanta готовы бесплатно передавать видеоматериалы матчей телекомпаниям

Украинская Премьер-лига и официальный вещатель чемпионата Setanta Sports выступили с совместным заявлением по упрощению условий освещения видеоматериалов матчей для телекомпаний.

"УПЛ совместно с официальным вещателем Чемпионата Украины по футболу компанией "Setanta Sports" заявляют об упрощении условий освещения видеоматериалов матчей для телекомпаний. Для популяризации украинского профессионального футбола и расширения его присутствия в телевизионном медиапространстве, УПЛ и Setanta Sports на безвозмездной основе будут передавать видеоматериалы матчей VBET Лиги сезона 2022/23 годов заинтересованным телевизионным программам в Украине.

Наша цель: возвращение новостей и телепередач об украинском футболе на общенациональные и кабельные телеканалы. Во времена, когда футбольное сообщество сталкивается со спекуляциями на тему доступности футбола, мы стремимся пойти навстречу болельщикам и телезрителям и помочь им оперативно получать информацию о матчах, интересных моментах, голах и т.д. Верим, что данная инициатива поможет повысить заинтересованность в Украинском зрительском Чемпионате во всех уголках нашей страны", - говорится в заявлении.