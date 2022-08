Источник: Арсенал и Шахтер ведут переговоры по трансферу Мудрика

Лондонский "Арсенал" контактировал с "Шахтером" для обсуждения трансфера вингера Михаила Мудрика.

Как информирует журналист Руди Галетти, стороны сейчас ведут переговоры. Потенциальная сумма перехода – 25 миллионов евро+бонусы. Источник отмечает наличие оптимизма по поводу возможного закрытия сделки, ситуация продолжает развиваться.

Ранее об интересе "Арсенала" к Мудрику сообщала британская пресса. Также были слухи об отклонении "горняками" устного предложения "Эвертона" в 30 миллионов евро.

????????️ Ongoing talks between #Arsenal and #Shakhtar for #Mudryk. #AFC



⏳ The 2 clubs are working to reach an agreement for a figure of €25m+bonuses: there is optimism for the positive closure of deal. Evolving situation. ????⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/XT8b5QpCFg