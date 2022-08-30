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Вирт: Ворскла не удивила, Скрипник всегда так играет
Наставник Вереса подвел итог двух первых матчей команды
Фото: НК Верес
Главный тренер "
– Юрий Николаевич, поздравляю с успешным стартом сезона. Прокомментируйте, пожалуйста, матч с полтавской "Ворсклой". Главный тренер соперника Виктор Скрипник чем-то удивил тактически?
– Нет, не удивил, Скрипник всегда так играет. Тактически мы были готовы к игре "Ворсклы". Разобрали соперника, знали, как они будут действовать. Хорошо, что все так закончилось.
– "Вересу" удалось вырвать победу над "Ворсклой" в последнюю десятиминутку матча. Вносили какие-либо тактические коррективы по ходу встречи?
– В перерыве разговаривали с футболистами. В первом тайме мы проиграли очень много борьбы, особенно при стандартах. У нас не было подборов, все мячи подбирали игроки "Ворсклы". В первые 30 минут у них было преимущество, потому нам надо было в этих компонентах прибавлять, а также увеличивать скорости.
Понимали, что соперник подсядет функционально. Мы оказались немного лучше готовы физически. Во втором тайме добавили во всех компонентах игры, что в концовке вылилось в результат.
– Вспомните победу в матче первого тура УПЛ над "Черноморцем". С кем сложнее было, с полтавчанами или одесситами?
– Это разные команды. Обе игры были сложные. Но с "Черноморцем" было немного легче играть, у нас был контроль мяча. Мы держали игру под контролем, в отличие от поединка с "Ворсклой".
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