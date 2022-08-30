  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Арсенал дает за Мудрика 15 млн фунтов, Шахтер хочет 25 млн - журналист
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал дает за Мудрика 15 млн фунтов, Шахтер хочет 25 млн - журналист

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Переговоры продолжаются

Арсенал дает за Мудрика 15 млн фунтов, Шахтер хочет 25 млн - журналист

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" и "Арсенал" действительно ведут переговоры по вингеру Михаилу Мудрику. Эту информацию подтверждает британский журналист Бен Джейкобс.

На данный момент лондонцы предлагают за игрока около 15 млн фунтов, но донецкий клуб в идеале хочет получить 25 млн.

Также источник утверждает, что сделка вполне возможна, а еще дает информацию, что "Шахтер" отклонил устное предложение "Эвертона" 30 млн евро за футболиста, потому что хотел 30 млн плюс бонусы.

Напомним, что ранее журналист Руди Галетти сообщал, что потенциальная сумма перехода – 25 миллионов евро + бонусы. Он отмечал наличие оптимизма по поводу возможного закрытия сделки, ситуация продолжает развиваться.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Михаил в двух матчах сделал 1 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде