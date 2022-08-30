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Арсенал дает за Мудрика 15 млн фунтов, Шахтер хочет 25 млн - журналист
Переговоры продолжаются
Фото: ФК Шахтер Донецк
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На данный момент лондонцы предлагают за игрока около 15 млн фунтов, но донецкий клуб в идеале хочет получить 25 млн.
Также источник утверждает, что сделка вполне возможна, а еще дает информацию, что
Напомним, что ранее журналист Руди Галетти сообщал, что потенциальная сумма перехода – 25 миллионов евро + бонусы. Он отмечал наличие оптимизма по поводу возможного закрытия сделки, ситуация продолжает развиваться.
Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Михаил в двух матчах сделал 1 ассист.
Although a deal is very possible, Arsenal and Shakhtar started almost £10m apart in valuation. Shakhtar ideally want £25m.— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 30, 2022
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