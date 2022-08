Арсенал дает за Мудрика 15 млн фунтов, Шахтер хочет 25 млн - журналист

" Шахтер " и "Арсенал" действительно ведут переговоры по вингеру Михаилу Мудрику. Эту информацию подтверждает британский журналист Бен Джейкобс.

На данный момент лондонцы предлагают за игрока около 15 млн фунтов, но донецкий клуб в идеале хочет получить 25 млн.

Также источник утверждает, что сделка вполне возможна, а еще дает информацию, что "Шахтер" отклонил устное предложение "Эвертона" 30 млн евро за футболиста, потому что хотел 30 млн плюс бонусы.

Напомним, что ранее журналист Руди Галетти сообщал, что потенциальная сумма перехода – 25 миллионов евро + бонусы. Он отмечал наличие оптимизма по поводу возможного закрытия сделки, ситуация продолжает развиваться.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Михаил в двух матчах сделал 1 ассист.

Although a deal is very possible, Arsenal and Shakhtar started almost £10m apart in valuation. Shakhtar ideally want £25m.