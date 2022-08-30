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Мудрик лайкнул новость о своем возможном переходе в Арсенал

Премьер-лига
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Мудрик лайкнул новость о своем возможном переходе в Арсенал

фото из свободных источников

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик, которого СМИ в последнее время активно сватают в лондонский "Арсенал", поставил лайк в Инстаграме новости о своем возможном переходе в стан "канониров".

Его лайк стоит под публикацией в аккаунте transfers.

В новости указано, что "Арсенал" считает, что 35 миллионов евро за игрока будет достаточно, а "Шахтер" раньше отклонил предложение "Эвертона" в 30 миллионов.

Мудрик лайкнул новость о своем возможном переходе в Арсенал - изображение 1
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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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