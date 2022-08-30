Премьер-лига
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Мудрик лайкнул новость о своем возможном переходе в Арсенал
Соцсети сейчас очень важный источник информации
фото из свободных источников
Хавбек "
Его лайк стоит под публикацией в аккаунте transfers.
В новости указано, что "Арсенал" считает, что 35 миллионов евро за игрока будет достаточно, а "Шахтер" раньше отклонил предложение "Эвертона" в 30 миллионов.
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