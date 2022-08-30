Цыганков заинтересовал Севилью и Вильярреал

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков очень интересен испанским "Севилье" и "Вильярреалу", сообщает Marca.

Издание называет украинца "одним из главных талантов страны" и отмечает, что его цена не будет слишком высокой из-за контракта, который заканчивается.

По информации испанцев, на данном этапе фаворитом гонки выглядит "Севилья", но позиция "Динамо" неизвестна. Если оно откажется продавать, "Нервион" и "Вильярреал" отложат спор за Виктора до следующего лета, когда он сможет уйти бесплатно.

24-летний Цыганков играет за первую команду "Динамо" с 2016 года и уже забил 86 голов в 217 матчах за клуб.

Ранее Игорь Суркис говорил, что Цыганков может покинуть киевлян в любое время, если будет получено "достойное предложение". Тем временем Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.