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Цыганков заинтересовал Севилью и Вильярреал
"Нервион" - фаворит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Динамо" Виктор Цыганков очень интересен испанским "Севилье" и "Вильярреалу", сообщает Marca.
Издание называет украинца "одним из главных талантов страны" и отмечает, что его цена не будет слишком высокой из-за контракта, который заканчивается.
По информации испанцев, на данном этапе фаворитом гонки выглядит "Севилья", но позиция "Динамо" неизвестна. Если оно откажется продавать, "Нервион" и "Вильярреал" отложат спор за Виктора до следующего лета, когда он сможет уйти бесплатно.
24-летний Цыганков играет за первую команду "Динамо" с 2016 года и уже забил 86 голов в 217 матчах за клуб.
Ранее Игорь Суркис говорил, что Цыганков может покинуть киевлян в любое время, если будет получено "достойное предложение". Тем временем Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
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