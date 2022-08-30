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Цыганков заинтересовал Севилью и Вильярреал

Премьер-лига
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"Нервион" - фаворит

Цыганков заинтересовал Севилью и Вильярреал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков очень интересен испанским "Севилье" и "Вильярреалу", сообщает Marca.

Издание называет украинца "одним из главных талантов страны" и отмечает, что его цена не будет слишком высокой из-за контракта, который заканчивается.

По информации испанцев, на данном этапе фаворитом гонки выглядит "Севилья", но позиция "Динамо" неизвестна. Если оно откажется продавать, "Нервион" и "Вильярреал" отложат спор за Виктора до следующего лета, когда он сможет уйти бесплатно.

24-летний Цыганков играет за первую команду "Динамо" с 2016 года и уже забил 86 голов в 217 матчах за клуб.

Ранее Игорь Суркис говорил, что Цыганков может покинуть киевлян в любое время, если будет получено "достойное предложение". Тем временем Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Севилья Вильярреал Виктор Цыганков
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Источник:
Marca

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