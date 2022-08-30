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Лидер Зари прошел медосмотр в Динамо
Официально объявят в ближайшее время
zarya-lugansk.com
Лидер "Зари" Владислав Кабаев в ближайшее время станет игроком "
По информации ПроФутбола, игрок уже прошел медосмотр в киевском клубе.
О трансфере официально могут объявить уже в ближайшее время
Напомним, что ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что
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Источник:Профутбол Digital
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