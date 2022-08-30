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Лидер Зари прошел медосмотр в Динамо

Премьер-лига
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Официально объявят в ближайшее время

Лидер Зари прошел медосмотр в Динамо

zarya-lugansk.com

Новина українською

Лидер "Зари" Владислав Кабаев в ближайшее время станет игроком "Динамо".

По информации ПроФутбола, игрок уже прошел медосмотр в киевском клубе.

О трансфере официально могут объявить уже в ближайшее время

Напомним, что ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что клуб работает над данным трансфером.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
Профутбол Digital

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