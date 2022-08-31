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Стали известны сроки восстановления защитника Динамо Попова

Премьер-лига
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Игрок получил травму на старте чемпионата Украины

Стали известны сроки восстановления защитника Динамо Попова

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов, получивший травму матче 2-го тура УПЛ против "Днепра-1" (0:3), вынужден остаться без футбола ориентировочно на 2-3 недели.

Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Именно такой срок по прогнозам врачей динамовцу понадобится на восстановление после повреждения связки плеча, которое он получил в начале игры чемпионата Украины. В течение определенного времени Денис будет ходить с лангетой.

Напомним, что за последний год это уже третья травма Попова. В прошлом августе он также получил повреждение, тогда – крестообразной связки. После операции игрок восстанавливался полгода. В мае 2022 он получил ушиб подколенного сухожилия в матче с "Эмполи" - и пропустил еще две недели.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо Киев

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