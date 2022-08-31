Мудрик согласовал личные условия контракта с Арсеналом

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик становится все ближе к переходу в "Арсенал". 21-летний украинец уже согласовал личные условия контракта с лондонским клубом. Об этом пишет в своем Twitter известный инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, соглашение будет рассчитано до 2027 года. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, предлагал горнякам тоже 30 млн за трансфер Мудрика, но почему-то получил отказ.

В нынешнем сезоне Михаил провел два матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, этим летом "канониры" приобрели у "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко за 35 млн евро. Также добавим, что летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 1 сентября (включительно).