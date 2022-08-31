  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик согласовал личные условия контракта с Арсеналом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик согласовал личные условия контракта с Арсеналом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Известна сумма перехода

Мудрик согласовал личные условия контракта с Арсеналом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик становится все ближе к переходу в "Арсенал". 21-летний украинец уже согласовал личные условия контракта с лондонским клубом. Об этом пишет в своем Twitter известный инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, соглашение будет рассчитано до 2027 года. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, предлагал горнякам тоже 30 млн за трансфер Мудрика, но почему-то получил отказ.

В нынешнем сезоне Михаил провел два матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, этим летом "канониры" приобрели у "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко за 35 млн евро. Также добавим, что летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 1 сентября (включительно).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.08.2022 в 10:26
успехов и профессионального роста!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде