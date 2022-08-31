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Волошин: Кривбасс обязан прогрессировать и начать побеждать

Премьер-лига
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У криворожан пока только одни поражения

Волошин: Кривбасс обязан прогрессировать и начать побеждать

Фото: ФК Кривбасс

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Полузащитник "Кривбасса" Назар Волошин прокомментировал поражение команды от "Шахтера" (0:1) во 2-м туре УПЛ.

"Очень тяжелый матч. Пытались выполнить установку тренера на все сто процентов. Но, если проиграли, не все удалось, что запланировали. В концовке сказалась усталость. Не доиграли с игроком соперника в ключевом, как оказалось потом, эпизоде ​​матча. К сожалению, пропустили гл.

С первого матча мы сделали некоторые выводы. И сегодня ошибок было уже гораздо меньше. Мы обязаны и в дальнейшем прогрессировать и начать побеждать. Будем работать", - цитирует Волошина пресс-служба криворожского клуба.

Напомним, в следующем туре "Кривбасс" сыграет против "Львова". Поединок состоится 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Назар Волошин
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Источник:
ФК Кривбасс

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