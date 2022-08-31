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Довбик: Хочу отблагодарить Днепр-1, пусть он заработает на моем трансфере
Форвард действительно обращался к руководству днепрян
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик расставил все точки над "и" относительно своего возможного трансфера за границу.
– Что у вас на столе сейчас? Какие предложения все еще актуальны?
– Это, по меньшей мере, четыре клуба из итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и турецкой Суперлиги.
– Говорилось еще об интересе "Ноттингем Форест"...
– Действительно, мой агент вел с ними переговоры. Было еще официальное предложение из клуба Чемпионшипа – "Бернли".
– К какой команде склоняетесь лично вы?
– Скажу честно. Как профессионал я больше всего хочу играть в одной из европейских топ-лиг. Готов бороться и доказывать свой уровень.
– Игорь Бурбас утверждал, что вы обратились к руководству "Днепра-1" с просьбой о немедленном трансфере...
– Да, это соответствует действительности. Я хочу отблагодарить клуб, который многое сделал для меня, в котором я получил вызов в национальную сборную, чтобы "Днепр-1" сейчас заработал на моем трансфере. Шанс сделать это есть именно летом, потому что зимой происходит значительно меньше трансферов, и возможностей тоже будет меньше.
Я стал лучшим бомбардиром в новейшей истории "Днепра", лучшим игроком УПЛ в прошлом году, но сейчас я хочу реализовать свою мечту и попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. Надеюсь, что руководство и болельщики "Днепра" меня поймут, ведь карьера футболиста быстротечна, мне сейчас 25 лет и мне нужен новый вызов.
Полагаю, "Днепр-1" и сейчас может выбирать достойное предложение. Буду рад, если она удовлетворит клуб и вознаградит за все хорошее, что "Днепр-1" для меня сделал. Дальше все зависит от "Днепра-1", - сказал Довбик в комментарии Fanday.
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