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Довбик: Хочу отблагодарить Днепр-1, пусть он заработает на моем трансфере

Премьер-лига
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(2 голосов)

Форвард действительно обращался к руководству днепрян

Довбик: Хочу отблагодарить Днепр-1, пусть он заработает на моем трансфере

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик расставил все точки над "и" относительно своего возможного трансфера за границу.

– Что у вас на столе сейчас? Какие предложения все еще актуальны?

– Это, по меньшей мере, четыре клуба из итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и турецкой Суперлиги.

– Говорилось еще об интересе "Ноттингем Форест"...

– Действительно, мой агент вел с ними переговоры. Было еще официальное предложение из клуба Чемпионшипа – "Бернли".

– К какой команде склоняетесь лично вы?

– Скажу честно. Как профессионал я больше всего хочу играть в одной из европейских топ-лиг. Готов бороться и доказывать свой уровень.

– Игорь Бурбас утверждал, что вы обратились к руководству "Днепра-1" с просьбой о немедленном трансфере...

– Да, это соответствует действительности. Я хочу отблагодарить клуб, который многое сделал для меня, в котором я получил вызов в национальную сборную, чтобы "Днепр-1" сейчас заработал на моем трансфере. Шанс сделать это есть именно летом, потому что зимой происходит значительно меньше трансферов, и возможностей тоже будет меньше.

Я стал лучшим бомбардиром в новейшей истории "Днепра", лучшим игроком УПЛ в прошлом году, но сейчас я хочу реализовать свою мечту и попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. Надеюсь, что руководство и болельщики "Днепра" меня поймут, ведь карьера футболиста быстротечна, мне сейчас 25 лет и мне нужен новый вызов.

Полагаю, "Днепр-1" и сейчас может выбирать достойное предложение. Буду рад, если она удовлетворит клуб и вознаградит за все хорошее, что "Днепр-1" для меня сделал. Дальше все зависит от "Днепра-1", - сказал Довбик в комментарии Fanday.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Fanday

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Комментарии (6)
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alexfc (Киев)
31.08.2022 в 12:47
У наших більше виходить в Італії, це якщо про топ чемпіонати. В АПЛ, краще не потрібно, можуть затоптати і все. Все таки це кращий турнір на зараз
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MaximSK (Киев)
31.08.2022 в 12:16
Видимо эти команды мало предлагают раз Днепр не отпускает его до сих пор, могу сказать что турецкие команды всегда жадные на деньги, они максимум 8 млн Евро за него дадут и туда ему не стоит уходить точно. В условный Аугсбург или Салернитана было бы неплохо, но если Довбик хороший футболист, он во многих командах заиграет.
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Oldfanat (Glasgow)
31.08.2022 в 11:54
Ментально он уже там - надо отпускать.
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+1
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Ariakiev01 (Київ)
31.08.2022 в 12:02
Та и для Сборной лучше будет.. А то некем будет играть в атаке
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Ariakiev01 (Київ)
31.08.2022 в 11:52
По мне бундеслига - это шанс заиграть. Там Бавария и все остальные. Можно играть.
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storm_ua (Николаев)
31.08.2022 в 11:29
Давай в АПЛ если будет шанс или бундес лига
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