Агент Бущана озвучил трансферную стоимость голкипера Динамо

Иван Пироженко, который представляет интересы голкипера киевского "Динамо" Георгия Бущана, озвучил возможную трансферную стоимость своего клиента.

"Мы разговаривали по этому вопросу с "Динамо". Нам сказали, что пусть что-то предлагают и от этого уже будут отталкиваться. Наверное, это 8-10 миллионов евро. Начнем с этого", – сказал Пироженко в интервью программе "ТаТоТаке".

Интересно, что Бущан всю свою профессиональную карьеру играет за киевское "Динамо". В этом сезоне он принял участие во всех семи официальных матчах столичного клуба. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 9 млн евро.

Ранее была информация, что Георгий попал в сферу интересов ряда клубов АПЛ.