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Агент Бущана озвучил трансферную стоимость голкипера Динамо
Агент оценил стоимость своего клиента
Фото: ФК Динамо Киев
Иван Пироженко, который представляет интересы голкипера киевского "Динамо" Георгия Бущана, озвучил возможную трансферную стоимость своего клиента.
"Мы разговаривали по этому вопросу с "Динамо". Нам сказали, что пусть что-то предлагают и от этого уже будут отталкиваться. Наверное, это 8-10 миллионов евро. Начнем с этого", – сказал Пироженко в интервью программе "ТаТоТаке".
Интересно, что Бущан всю свою профессиональную карьеру играет за киевское "Динамо". В этом сезоне он принял участие во всех семи официальных матчах столичного клуба. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 9 млн евро.
Ранее была информация, что Георгий попал в сферу интересов ряда клубов АПЛ.
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