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Трансферу все-таки быть. Защитник Боавишты прошел медосмотр в Днепре-1
Новичок для украинской команды
Фото: Instagram
23-летний левый защитник "Боавишты" Янис Амаш все же перейдет в "Днепр-1", пишет Zerozero. Эту информацию также подтверждает неофициальный сайт днепрян.
Футболист якобы уже прошел медобследование и осталось лишь подписать контракт. Сумма сделки составит примерно 600 тысяч евро. Также португальский клуб получит процент от будущих продаж игрока.
В ближайшее время о переходе будет объявлено официально. В минувшем сезон Амаш отыграл 31 матч, в которых забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро.
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