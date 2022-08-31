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Трансферу все-таки быть. Защитник Боавишты прошел медосмотр в Днепре-1

Премьер-лига
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Новичок для украинской команды

Трансферу все-таки быть. Защитник Боавишты прошел медосмотр в Днепре-1

Фото: Instagram

Новина українською

23-летний левый защитник "Боавишты" Янис Амаш все же перейдет в "Днепр-1", пишет Zerozero. Эту информацию также подтверждает неофициальный сайт днепрян.

Футболист якобы уже прошел медобследование и осталось лишь подписать контракт. Сумма сделки составит примерно 600 тысяч евро. Также португальский клуб получит процент от будущих продаж игрока.

В ближайшее время о переходе будет объявлено официально. В минувшем сезон Амаш отыграл 31 матч, в которых забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро.

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В статье: Боавишта (Порту) СК Днепр-1
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Источник:
zerozero

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