Английский "Брентфорд" вернулся к варианту с подписанием вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. В среду, утром, 31 августа донецкий клуб получил официальное предложение по украинцу. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно его данным, "пчелы" предложили украинскому клубу 30 миллионов евро. Что касается" Арсенала", то "горняки" не получали официального предложения по футболисту сборной Украины, хотя он действительно находится в шорт-листе канониров. В это трансферное окно такое предложение уже не поступит.

Ранее сообщалось, что Михаил согласовал пятилетний контракт с "Арсеналом", за который выступает украинец Александр Зинченко.

В нынешнем сезоне Мудрик отыграл 2 поединка и отметился одной результативной передачей. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2026 года.