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Агент Супряги назвал клубы, которые интересовались форвардом и причины неудачи в Италии

Премьер-лига
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Футболист не сумел раскрыться в "Сампдории"

Агент Супряги назвал клубы, которые интересовались форвардом и причины неудачи в Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент Иван Пироженко рассказал о том, куда мог перейти нападающий "Динамо" Владислав Супряга, а также, почему он не заиграл в "Сампдории".

"Это были "Салернитана", "Болонья", "Сампдория", "Торино" и "Труа". Где-то клубы повели себя не аккуратно. В частности, очень некрасиво поступила "Сампдория". Они сделали предложение, "Динамо" на него согласилось, а утром итальянцы от него отказались. Все было близко, но нужны усилия от каких-то сторон. Официальное предложение делал "Базель", но там стороны тоже не нашли общий язык через пару миллионов.

Швейцарцы правильно мыслили. Они хотели взять Супрягу в аренду на полтора года с правом выкупа. Если бы это получилось, для Влада это был бы спасательный круг. В "Базеле" не обращали внимания, что это игрок из постсоветского пространства с незнанием английского. Они были готовы дать ему год на адаптацию, а потом смотреть. Это был идеальный вариант, но не сошлись в ценнике.

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Почему не вышло в "Сампдории"? Он не знал языка, не понимал наставлений тренера. Потом началась война, начали бомбить Одессу, отцу послали повестку. Когда ты 21-летний парень – сложно все осознать. И ключевой фактор: когда Супряга перешел в "Сампдорию", команда боролась за выживание, и там не было места для экспериментов", – рассказал Пироженко в интервью YouTube-канала "ТаТоТаке".

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В статье: Динамо (Киев) Иван Пироженко Владислав Супряга
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Источник:
ТаТоТаке

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