Заоблачная сумма: Стало известно, сколько Шахтер хочет за Мудрика

В это летнее трансферное окно вингер "Шахтера" Михаил Мудрик привлек внимание ряда европейских клубов. По информации инсайдера Николо Скира, донецкий клуб просит 50 миллионов евро за трансфер молодого таланта.

При этом, за последние 48 часов "горняки" отклонили 2 предложения от "Арсенала" и "Брентфорда". Также отмечается, что "Шахтер" не хотел бы продавать украинца, но агенты Мудрика работают над его переходом.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил официальное предложение от "Брентфорда" в размере 30 миллионов евро. Также в СМИ была информация о том, что Михаил согласовал пятилетний контракт с лондонским "Арсеналом". Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 9 млн евро.

#Shakhtar ask €50M to sell Mykhaylo #Mudryk and have turned down 2 bids from #Arsenal and #BrentfordFC in the last 48 hours. Shakhtar would not want to sell his best talent, but his agents are working to move him. #transfers