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Заоблачная сумма: Стало известно, сколько Шахтер хочет за Мудрика

Премьер-лига
(1 голосов)

Финансовые аппетиты горняков растут

Заоблачная сумма: Стало известно, сколько Шахтер хочет за Мудрика

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В это летнее трансферное окно вингер "Шахтера" Михаил Мудрик привлек внимание ряда европейских клубов. По информации инсайдера Николо Скира, донецкий клуб просит 50 миллионов евро за трансфер молодого таланта.

При этом, за последние 48 часов "горняки" отклонили 2 предложения от "Арсенала" и "Брентфорда". Также отмечается, что "Шахтер" не хотел бы продавать украинца, но агенты Мудрика работают над его переходом.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил официальное предложение от "Брентфорда" в размере 30 миллионов евро. Также в СМИ была информация о том, что Михаил согласовал пятилетний контракт с лондонским "Арсеналом". Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 9 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Брентфорд Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
31.08.2022 в 15:04
Говорил же что клоуны
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