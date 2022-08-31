"Уехал, но обещал вернуться". Морозюк покинул Черноморец

Полузащитник "Черноморца" Николай Морозюк покинул одесский клуб. Об этом сообщается в социальных сетях команды.

Отмечается, что 34-летний футболист "меняет Черное море на Средиземное". Похоже, таким образом клуб намекает, что украинец продолжит карьеру в чемпионате Турции. Название его нового клуба не афишируется.

"Босфор", или "Туда и обратно". Николай эффективно проявил себя в форме моряков во время зимних сборов, но обстоятельства не дали как следует развить сотрудничество. При первой возможности – а это будет наша Победа – Николай обещал вернуться в Одессу и помочь "Черноморцу" в решении всех турнирных задач. А пока наш клуб благодарит Николая Морозюка за все и желает дальнейших успехов. Верим, что еще обязательно увидим яркого игрока в черно-синей футболке", – написали моряки в своем Telegram-канале, прикрепив следующее фото.

Напомним, что воспитанник киевского "Динамо" перебрался в Одессу зимой, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину так и не сыграл ни одного поединка на официальном уровне. Ранее Морозюк выступал в турецком "Ризеспоре".