Селезнев подписал новый контракт с Минаем

Нападающий Евгений Селезнев поставил подпись под новым контрактом с "Минаем". Об этом сообщает пресс-служба закарпатцев.

Соглашение с форвардом заключено краткосрочное - только до завершения 2022 года. О возможных опциях дальнейшего продления контракта информация не разглашается.

37-летний Евгений Селезнев начал свои выступления за "Минай" в июле 2021 года. Этим летом форвард оставался в расположении коллектива Владимира Шарана, однако поединок предыдущего тура против "Александрии" пропустил.

Напомним, что год назад Селезнев подписывал контракт с "Минаем" с мечтой побить бомбардирский рекорд УПЛ. На данный момент у нападающего 117 голов. У лидера рейтинга, Максима Шацких, 124 результативных удара.