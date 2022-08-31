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Селезнев подписал новый контракт с Минаем
Краткосрочное соглашение
Фото: ФК Минай
Нападающий Евгений Селезнев поставил подпись под новым контрактом с "Минаем". Об этом сообщает пресс-служба закарпатцев.
Соглашение с форвардом заключено краткосрочное - только до завершения 2022 года. О возможных опциях дальнейшего продления контракта информация не разглашается.
37-летний Евгений Селезнев начал свои выступления за "Минай" в июле 2021 года. Этим летом форвард оставался в расположении коллектива Владимира Шарана, однако поединок предыдущего тура против "Александрии" пропустил.
Напомним, что год назад Селезнев подписывал контракт с "Минаем" с мечтой побить бомбардирский рекорд УПЛ. На данный момент у нападающего 117 голов. У лидера рейтинга, Максима Шацких, 124 результативных удара.
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