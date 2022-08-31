  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селезнев подписал новый контракт с Минаем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев подписал новый контракт с Минаем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Краткосрочное соглашение

Селезнев подписал новый контракт с Минаем

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий Евгений Селезнев поставил подпись под новым контрактом с "Минаем". Об этом сообщает пресс-служба закарпатцев.

Соглашение с форвардом заключено краткосрочное - только до завершения 2022 года. О возможных опциях дальнейшего продления контракта информация не разглашается.

Читайте такжеСелезнев: Я хочу остаться только здесь, потому что в клубе хорошие ребята, которым нужно помогать. Они не уверены в себе, их нужно еще учить

37-летний Евгений Селезнев начал свои выступления за "Минай" в июле 2021 года. Этим летом форвард оставался в расположении коллектива Владимира Шарана, однако поединок предыдущего тура против "Александрии" пропустил.

Напомним, что год назад Селезнев подписывал контракт с "Минаем" с мечтой побить бомбардирский рекорд УПЛ. На данный момент у нападающего 117 голов. У лидера рейтинга, Максима Шацких, 124 результативных удара.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде