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Шахтер потренировался перед Рухом и отправился во Львов - ФОТО
Игра состоится 2 сентября
shakhtar.com
Утром 31 августа футболисты "
Перед ее началом тренерский штаб организовал теоретическое занятие с видеоразбором соперника и собственных действий, а непосредственно на поле закрепили увиденное игровыми и тактическими упражнениями. При этом "горняки" моделировали игру уже конкретно под "Рух". Также футболисты получили дополнительную нагрузку в фитнес-центре.
По завершении тренировки и обеда команда отправилась на автобусе во Львов, куда прибудет ближе к вечеру. На завтра у "оранжево-черных" запланировано предыгровое занятие.
Напомним, что в пятницу, 2 сентября, состоится матч 3-го тура УПЛ "Рух" – "Шахтер". Встреча пройдет на львовском стадионе "Украина" и начнется в 17:00.
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