Шахтер потренировался перед Рухом и отправился во Львов - ФОТО

Утром 31 августа футболисты " Шахтера " провели тренировку на спортивной базе "Святошин".

Перед ее началом тренерский штаб организовал теоретическое занятие с видеоразбором соперника и собственных действий, а непосредственно на поле закрепили увиденное игровыми и тактическими упражнениями. При этом "горняки" моделировали игру уже конкретно под "Рух". Также футболисты получили дополнительную нагрузку в фитнес-центре.

По завершении тренировки и обеда команда отправилась на автобусе во Львов, куда прибудет ближе к вечеру. На завтра у "оранжево-черных" запланировано предыгровое занятие.

Напомним, что в пятницу, 2 сентября, состоится матч 3-го тура УПЛ "Рух" – "Шахтер". Встреча пройдет на львовском стадионе "Украина" и начнется в 17:00.