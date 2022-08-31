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Шахтер потренировался перед Рухом и отправился во Львов - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится 2 сентября

Шахтер потренировался перед Рухом и отправился во Львов - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

Утром 31 августа футболисты "Шахтера" провели тренировку на спортивной базе "Святошин".

Перед ее началом тренерский штаб организовал теоретическое занятие с видеоразбором соперника и собственных действий, а непосредственно на поле закрепили увиденное игровыми и тактическими упражнениями. При этом "горняки" моделировали игру уже конкретно под "Рух". Также футболисты получили дополнительную нагрузку в фитнес-центре.

По завершении тренировки и обеда команда отправилась на автобусе во Львов, куда прибудет ближе к вечеру. На завтра у "оранжево-черных" запланировано предыгровое занятие.

Напомним, что в пятницу, 2 сентября, состоится матч 3-го тура УПЛ "Рух" – "Шахтер". Встреча пройдет на львовском стадионе "Украина" и начнется в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Шахтар

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