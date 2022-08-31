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Источник: Динамо интересуется правым вингером из Ямайки

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Замена Цыганкову?

Источник: Динамо интересуется правым вингером из Ямайки

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" после представления Владислава Кабаева планирует подписать вингера с Ямайки. Об этом сообщает спортивный журналист Игорь Бурбас.

"Это не последний трансфер киевлян этого межсезонья. Еще одним новичком очень вероятно станет футболист из экзотической Ямайки. Позиция – правый вингер", – написал журналист в телеграмм-канале.

Отметим, что на этой позиции в "Динамо играет Виктор Цыганков, которого сватают в ряд европейских клубов.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Бурбас
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Комментарии (1)
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Некр!т (Дзвонимісто)
31.08.2022 в 20:48
Тю, я ж Бурбасу говорив з Ямуйки. Знову все переінакшив.
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