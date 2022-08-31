Источник: Динамо интересуется правым вингером из Ямайки

" Динамо " после представления Владислава Кабаева планирует подписать вингера с Ямайки. Об этом сообщает спортивный журналист Игорь Бурбас.

"Это не последний трансфер киевлян этого межсезонья. Еще одним новичком очень вероятно станет футболист из экзотической Ямайки. Позиция – правый вингер", – написал журналист в телеграмм-канале.

Отметим, что на этой позиции в "Динамо играет Виктор Цыганков, которого сватают в ряд европейских клубов.