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Источник: Динамо интересуется правым вингером из Ямайки
Замена Цыганкову?
fcdynamo.com
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"Это не последний трансфер киевлян этого межсезонья. Еще одним новичком очень вероятно станет футболист из экзотической Ямайки. Позиция – правый вингер", – написал журналист в телеграмм-канале.
Отметим, что на этой позиции в "Динамо играет Виктор Цыганков, которого сватают в ряд европейских клубов.
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
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Некр!т (Дзвонимісто)
31.08.2022 в 20:48
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