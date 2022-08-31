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"Добро пожаловать" - Динамо анонсировало подписание не таинственного новичка

Премьер-лига
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"Добро пожаловать" - Динамо анонсировало подписание не таинственного новичка

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" на своей официальной странице в социальной сети анонсировало трансфер новичка, опубликовав коллаж с его силуэтом и фразой "Добро пожаловать".

С большой долей вероятности, речь идет о полузащитнике луганской "Зари" Владиславе Кабаеве.

"Добро пожаловать", – гласит надпись на коллаже киевлян.

Напомним, вчера стало известно, что Кабаев прошел медосмотр в "Динамо". Футболист уже тренируется с киевской командой, которая готовится к матчу против "Зари". Центральный поединок третьего тура УПЛ состоится 3 сентября.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
31.08.2022 в 18:03
Нам давно нужен был левый вингер, надеюсь он хорошо заиграет в команде, нужен еще нападающий и атакующий полузащитник, для ротации, Буяльский и Шапаренко физически не выдерживают всех матчей по 90 минут
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