"Добро пожаловать" - Динамо анонсировало подписание не таинственного новичка

Киевское " Динамо " на своей официальной странице в социальной сети анонсировало трансфер новичка, опубликовав коллаж с его силуэтом и фразой "Добро пожаловать".

С большой долей вероятности, речь идет о полузащитнике луганской "Зари" Владиславе Кабаеве.

"Добро пожаловать", – гласит надпись на коллаже киевлян.

Напомним, вчера стало известно, что Кабаев прошел медосмотр в "Динамо". Футболист уже тренируется с киевской командой, которая готовится к матчу против "Зари". Центральный поединок третьего тура УПЛ состоится 3 сентября.