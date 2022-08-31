Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Добро пожаловать" - Динамо анонсировало подписание не таинственного новичка
Уже скоро
fcdynamo.com
Киевское "
С большой долей вероятности, речь идет о полузащитнике луганской "Зари" Владиславе Кабаеве.
"Добро пожаловать", – гласит надпись на коллаже киевлян.
Напомним, вчера стало известно, что Кабаев прошел медосмотр в "Динамо". Футболист уже тренируется с киевской командой, которая готовится к матчу против "Зари". Центральный поединок третьего тура УПЛ состоится 3 сентября.
Популярное сейчас
- МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Челси продолжает переговоры по Обамеянгу, Черноморец отпустил Морозюка. Онлайн предпоследнего трансферного дня
- Мудрик согласовал личные условия контракта с Арсеналом
- Команда Кучера удивляет Киев и самих себя. Динамо – Днепр-1 0:3
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО