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Официально: Динамо подписало Кабаева
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fcdynamo.com
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Кабаев родился 1 сентября 1995 года в Одессе. Воспитанник СДЮШОР "Черноморец", в составе "моряков" дебютировал во взрослом футболе, выйдя на замену в матче Лиги Европы против хорватского "Хайдука" 7 августа 2014 года. За "Черноморец" провел во всех турнирах 55 матчей, в которых забил 2 мяча.
Летом 2017 года перешел в луганскую "Зарю". Вместе с луганчанами дважды, в 2020-м и 2021-м, стал бронзовым призером чемпионата Украины, играл в еврокубках – Лиге Европы и Лиге конференций. Всего в составе "Зари" провел 129 матчей, забил 10 мячей.
Также защищал цвета молодежной сборной Украины. В составе национальной команды U20 участвовал на ЧМ-2015, где "желто-синие" прекратили выступление на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти Сенегалу.
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