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Официально: Динамо подписало Кабаева

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Теперь официально

Официально: Динамо подписало Кабаева

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" официально объявило о подписании контракт с 26-летним фланговым полузащитником "Зари" Владиславом Кабаевым. Соглашение рассчитано на четыре года.

Кабаев родился 1 сентября 1995 года в Одессе. Воспитанник СДЮШОР "Черноморец", в составе "моряков" дебютировал во взрослом футболе, выйдя на замену в матче Лиги Европы против хорватского "Хайдука" 7 августа 2014 года. За "Черноморец" провел во всех турнирах 55 матчей, в которых забил 2 мяча.

Летом 2017 года перешел в луганскую "Зарю". Вместе с луганчанами дважды, в 2020-м и 2021-м, стал бронзовым призером чемпионата Украины, играл в еврокубках – Лиге Европы и Лиге конференций. Всего в составе "Зари" провел 129 матчей, забил 10 мячей.

Также защищал цвета молодежной сборной Украины. В составе национальной команды U20 участвовал на ЧМ-2015, где "желто-синие" прекратили выступление на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти Сенегалу.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.08.2022 в 19:24
После Беседина меня в Динамо уже никем не удивить.
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0
0
adey (Korosten)
31.08.2022 в 19:08
і лігу Єропи...
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0
0
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vismut (Запорожье)
31.08.2022 в 18:54
Что будем петь? Динамо, Динамо, огогогогого?
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0
0
Djarik87 (Киевская область)
31.08.2022 в 18:52
Чергове НІЯКЕ чучело, яке назвуть підсиленням. Куди те суркісяве грощі вкладає які клуб заробляє..в свої маєтки?!
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0
-2
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vismut (Запорожье)
31.08.2022 в 18:54
Для Динамо - в самый раз.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.08.2022 в 18:17
Краще б з-за кордону брали, у нас і так слабкий чемп
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0
-3
balamyt (Boston)
31.08.2022 в 18:21
А денег даша...Суркису на это...
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+2
0

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