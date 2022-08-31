Официально: Динамо подписало Кабаева

" Динамо " официально объявило о подписании контракт с 26-летним фланговым полузащитником "Зари" Владиславом Кабаевым. Соглашение рассчитано на четыре года.

Кабаев родился 1 сентября 1995 года в Одессе. Воспитанник СДЮШОР "Черноморец", в составе "моряков" дебютировал во взрослом футболе, выйдя на замену в матче Лиги Европы против хорватского "Хайдука" 7 августа 2014 года. За "Черноморец" провел во всех турнирах 55 матчей, в которых забил 2 мяча.

Летом 2017 года перешел в луганскую "Зарю". Вместе с луганчанами дважды, в 2020-м и 2021-м, стал бронзовым призером чемпионата Украины, играл в еврокубках – Лиге Европы и Лиге конференций. Всего в составе "Зари" провел 129 матчей, забил 10 мячей.

Также защищал цвета молодежной сборной Украины. В составе национальной команды U20 участвовал на ЧМ-2015, где "желто-синие" прекратили выступление на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти Сенегалу.