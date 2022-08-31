Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Киеве ограничили время работы кафе и ресторанов
Теперь столичный общепит будет работать до 22:00
фото из свободных источников
Совет обороны Киева принял решение о закрытии заведений общепита не позднее, чем в 22:00 с 1 сентября
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.
"В Киеве с 1 сентября заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22:00. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева", - сказано в сообщении.
В КГГА отметили, что в 23:00 в Киеве начинается комендантский час, который необходимо соблюдать, чтобы не вступать в конфликт с правоохранителями.
Напомним, что в конце июля в Киеве объявили, что наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте.
Популярное сейчас
- МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- "Пусть стоят в очередях". россияне заявили, что они не собираются делать пропуска для миссии МАГАТЭ
- Довбик: Хочу отблагодарить Днепр-1, пусть он заработает на моем трансфере
- Динамо - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:57 Украинские "Держитесь подальше от российских военных объектов" - Зеленский обратился к крымчанам
- 23:19 Украинские Игорь Кондратюк: Считаю, что футболисты УПЛ один раз в неделю должны заниматься военным делом
- 23:00 Украинские Хлань: На Херсонщине отрезаем россиян от возможности подкрепления и уничтожаем