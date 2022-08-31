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В Киеве ограничили время работы кафе и ресторанов

Премьер-лига
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Теперь столичный общепит будет работать до 22:00

В Киеве ограничили время работы кафе и ресторанов

фото из свободных источников

Новина українською

Совет обороны Киева принял решение о закрытии заведений общепита не позднее, чем в 22:00 с 1 сентября

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

"В Киеве с 1 сентября заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22:00. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева", - сказано в сообщении.

В КГГА отметили, что в 23:00 в Киеве начинается комендантский час, который необходимо соблюдать, чтобы не вступать в конфликт с правоохранителями.

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Напомним, что в конце июля в Киеве объявили, что наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте.

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В статье: война с Россией
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