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Береза: Не хочу, чтобы наши военные искали, как они могут посмотреть матч Днепра-1, платили
Позиция Днепра-1 относительно телепула
СК Днепр-1
Почетный президент "
"Я давно хотел объяснить свою позицию, почему мы не присоединились к телепулу.
Позиция №1. Мы не присоединились к телепулу потому, что я и моя команда юристов не поняла, как будут бесплатно транслироваться матчи СК "Днепр-1" на территории Украины, и любой болельщик имел бы к этому доступ. Четкого понимания, как это будет делаться, у нас нет.
Наоборот: есть какие-то претензии, что нужно кому-то передать права на телетрансляции, иначе клуб не пройдет аттестацию. Во всем мире телеправа принадлежат в первую очередь клубам, и, думаю, мы от этой практики отходить не будем.
Дальше хочу напомнить, что у нас идет война на жизнь и смерть. На Востоке и в других местах находится много людей, в том числе военных. И я не хочу, чтобы мои побратимы искали, как они могут посмотреть матч, платили и так далее.
С момента создания клуба наши матчи транслировались на "2+2". Качеством я полностью доволен.
Поэтому позиция СК "Днепр-1" следующая: в дальнейшем, несмотря ни на какое давление, украинские болельщики имеют право смотреть футбол с участием нашего клуба бесплатно. И это не обсуждается.
Мы не упадем ни под каким давлением. Эта позиция будет неизменной до конца войны. Точка", - заявил Береза.
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