  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Береза: Не хочу, чтобы наши военные искали, как они могут посмотреть матч Днепра-1, платили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Береза: Не хочу, чтобы наши военные искали, как они могут посмотреть матч Днепра-1, платили

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Позиция Днепра-1 относительно телепула

Береза: Не хочу, чтобы наши военные искали, как они могут посмотреть матч Днепра-1, платили

СК Днепр-1

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза записал видеообращение, в котором объяснил, почему клуб отказался входить в объединений пул УПЛ.

"Я давно хотел объяснить свою позицию, почему мы не присоединились к телепулу.

Позиция №1. Мы не присоединились к телепулу потому, что я и моя команда юристов не поняла, как будут бесплатно транслироваться матчи СК "Днепр-1" на территории Украины, и любой болельщик имел бы к этому доступ. Четкого понимания, как это будет делаться, у нас нет.

Наоборот: есть какие-то претензии, что нужно кому-то передать права на телетрансляции, иначе клуб не пройдет аттестацию. Во всем мире телеправа принадлежат в первую очередь клубам, и, думаю, мы от этой практики отходить не будем.

Дальше хочу напомнить, что у нас идет война на жизнь и смерть. На Востоке и в других местах находится много людей, в том числе военных. И я не хочу, чтобы мои побратимы искали, как они могут посмотреть матч, платили и так далее.

С момента создания клуба наши матчи транслировались на "2+2". Качеством я полностью доволен.

Поэтому позиция СК "Днепр-1" следующая: в дальнейшем, несмотря ни на какое давление, украинские болельщики имеют право смотреть футбол с участием нашего клуба бесплатно. И это не обсуждается.

Мы не упадем ни под каким давлением. Эта позиция будет неизменной до конца войны. Точка", - заявил Береза.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза телепул
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
31.08.2022 в 20:40
Я давно хотел объяснить свою позицию, ..... но ждал, пока Беня мне ее сформулирует)))
Ответить
+1
-3

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде