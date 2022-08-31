Судаков: Шахтеру будет тяжело с Рухом

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков поделился ожидаиями от матча 3-го тура УПЛ против "Руха".

"Готовимся в позитивном настроении, потому что уже выиграли первую игру. Готовимся как обычно, в хорошем настроении, думаем только о победе.

Сегодняшняя тренировка была направлена ​​больше на тактику, разбирали игру "Руха", смотрели, как они действуют. От этого отталкивались и будем строить свою игру.

Соперник? "Рух" проиграл две игры, но у них молодая, амбициозная команда. Я с ними тренировался в течение месяца, хорошо знаю всех ребят. Думаю, что будет непростая игра. Они играют в неплохой футбол, есть много талантливых ребят, поэтому, думаю, будет тяжело. Но наш тренерский штаб хорошо разобрал "Рух", я считаю, что мы должны их обыгрывать и добывать 3 очка.

Мы готовы к интенсивному графику, у нас есть ротация, это не будет проблемой. Будет немного трудно, но это поможет выйти на новый уровень", - сказал Судаков.