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Динамо отправило молодого защитника в аренду на Кипр

Премьер-лига
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Центрбек проведет сезон в новом клубе

Динамо отправило молодого защитника в аренду на Кипр

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

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Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар проведет следующий сезон в чемпионате Кипра. 21-летний футболист стал игроком кипрского "АЕЛа" из Лимассола.

Как сообщает пресс-служба тамошнего клуба, украинец присоединился к новой команде по правам годовой аренды. Защитник проходил летние сборой с первой командой "Динамо", однако Луческу отправил его домой. С того момента киевляне искали новый клуб для Кристиана.

Напомним, что в минувшем сезоне футболист играл в аренде в "Черноморце", где успел принять участие в 12 поединках одесситов. Ранее он также защищал цвета черниговской "Десны".

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В статье: АЕЛ (Лимасол) Динамо (Киев) Кристиан Биловар
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