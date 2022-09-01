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Динамо отправило молодого защитника в аренду на Кипр
Центрбек проведет сезон в новом клубе
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар проведет следующий сезон в чемпионате Кипра. 21-летний футболист стал игроком кипрского "АЕЛа" из Лимассола.
Как сообщает пресс-служба тамошнего клуба, украинец присоединился к новой команде по правам годовой аренды. Защитник проходил летние сборой с первой командой "Динамо", однако Луческу отправил его домой. С того момента киевляне искали новый клуб для Кристиана.
Напомним, что в минувшем сезоне футболист играл в аренде в "Черноморце", где успел принять участие в 12 поединках одесситов. Ранее он также защищал цвета черниговской "Десны".
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